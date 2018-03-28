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Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu! 10. bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. atv'nin yayınlandığı ilk günden beri zirveye oturan ve sevilerek takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak’la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes’i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'de yine heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

10. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır.

Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır.

Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

  • 28 Mart 2018, Çarşamba 17:31
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