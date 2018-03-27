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Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanında Nefes zehirleniyor!

Atv'nin yayınlandığı ilk günden beri nefes kesen yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 10. bölüm fragmanında Nefes’in zehirlendiği anlar kafalarda soru işareti bıraktı. Öte yandan Tahir’in Nefes itirafı şok etkisi yarattı. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için özet...



Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Sen Anlat Karadeniz 10. bölümde Berrak, Vedat'ın istekleri doğrultusunda Nefes'in en yakın arkadaşı oluyor ve bütün sırlarını öğreniyor. Tahir ise annesinin karşısına çıkar ve Nefes'e sevdalı olduğunu açıklar. Herkesi şok eden bu gelişmeler sonrasında Nefes ile Tahir'i ne gibi tehlikeler beklemektedir? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır.

Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır.

Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

  • 27 Mart 2018, Salı 11:39
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