;
Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanında Nefes zehirleniyor!

'in 'çifte kumruları'

atv’nin merakla beklenen dizisi , bu hafta sonu Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Masum Değilizin çifte kumruları

atv'nin merakla beklenen dizisi , bu hafta sonu Cumartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek. ve 'ı aynı ekranda buluşturan dizi ise şimdiden izleyenlerin ilgisini çekmeye başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu senaryosuyla dikkat çekecek dizinin başrol oyuncularından Damla Sönmez ve Ushan Çakır ikilisi ise izleyicilerin ilgi odağı olacak. Geçtiğimiz yıl nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan çift, Masum Değiliz'de Selin ve Umut karakterlerini canlandırıyor.

Aynı projede yer alan çift, "Masum Değiliz'de birlikte oynamaktan dolayı çok mutluyuz. Dizimiz bu hafta sonu ekrana gelecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. Şu an beraber rol aldığımız bir tiyatro oyunu var. Dizi çekimleri ve tiyatro yoğun bir şekilde devam ederken bir yandan da evliliğe hazırlanıyoruz." diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay'ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında!

haberin devamı

Etiketler: , , ,
  • 27 Mart 2018, Salı 13:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar