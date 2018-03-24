"Ya benimsin, ya kara toprağın..."

Bahtiyar, Anıl ve Memduh birbirine düşmüştür. Aralarındaki sorunları çözemezler. Anıl ve Memduh sokağa düşer. Memduh'un baba olma hevesleri kabarır. Bu heves Anıl ve Memduh'u iyice uçuruma sürükler. Anıl ve Memduh bir başlarına çaresiz debelenirken, Bahtiyar ve Aylin de Rıfat'ın servetinin peşindedir. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişir. Yolların kesiştiği noktada hiç umulmadık bir gerçek gün yüzüne çıkar.