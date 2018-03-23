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  1. Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:45'de ATV'de

bu akşam 'de

Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de.....

Aşk ve Mavi bu akşam ATVde

"Demirhan nerede?"

Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır. İsmet'in doktora gitmesiyle gerçek ortaya çıkar. Bu arada Faysal, Ali'nin Demirhan'ın yerini bildiği halde söylemediği bilgisini Mavi'ye verir. Ali'nin yalanı yüzünden yıkılan Mavi ve ailesi bağ evine gittiklerinde dehşete düşerler. Demirhan'ın içinde olduğu kulübe yanmaktadır.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 18:43
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