"Demirhan nerede?"

Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır. İsmet'in doktora gitmesiyle gerçek ortaya çıkar. Bu arada Faysal, Ali'nin Demirhan'ın yerini bildiği halde söylemediği bilgisini Mavi'ye verir. Ali'nin yalanı yüzünden yıkılan Mavi ve ailesi bağ evine gittiklerinde dehşete düşerler. Demirhan'ın içinde olduğu kulübe yanmaktadır.

