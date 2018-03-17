Teheccüd namazı sahnesi Nihat Hatipoğlu’nun dikkatinden kaçmadı!

Yayınlandığı ilk günden beri zirvede olan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta yayınlanan bölümündeki (14 Mart Çarşamba) teheccüd namazı sahnesiyle Nihat Hatipoğlu'nun da ilgi odağı oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN TEHECCÜD NAMAZI SAHNESİ NİHAT HATİPOĞLU'NUN DİKKATİNDEN KAÇMADI!

Dizinin başrolündeki Nefes karakteri ve camii imamı olan Osman Hoca'nın diyalogları esnasında Nefes, Hoca'ya teheccüd namazı nedir? diye sordu. Osman Hoca da; "hani insan sevdalık çeker de aklına bir gece vakti sevda düşer seni teslim alır ya, teheccüd'de böyle bir şeydir. Kendini Allah'a teslim etmektir. Sevda uğruna uykuyu terk etmektir."

Her hafta Cuma sabahları yayınlanan Sorularınızı Cevaplıyor programına bu görüntüleri taşıyan, Hatipoğlu; bir hoca genç kızımıza teheccüd'ü ve önemini anlatıyor. Osman hoca yanıtlıyor "gecenin bir yarısı uykundan feragat edip, abdest alıp, namaz kılacaksın. Allah'a yöneleceksin. Teheccüd budur" diyor. Yani gecenin bir yarısında uyanıp, uykundan vazgeçip Allah'a, onun cömertliğine şükretmektir diyor. Böyle sahnelerin her dizide çokça yer almasını isterim. Çünkü din insanları bir araya toparlayan en büyük çimentodur. diyerek görüşlerini dile getirdi.