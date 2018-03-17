"23 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir senaryo okumadım"





Oğlu Okan Ali'yi dünyaya getirdikten sonra atv'nin yeni dizisi '8. Gün' ile ekrana dönmeye hazırlanan Ceyda Düvenci: Sütümü sağdığım bir dönemdeyim. Sette herkes rahat etmem için uğraşıyor. Yönetmenimin gözü hep bende...



Oğlu Okan Ali'yi dünyaya getirdikten sonra setlere iddialı bir dönüş yapan güzel oyuncu; rol arkadaşları Burcu Biricik, Cem Davran ve Musa Uzunlar için "Çok güçlü bir kadroya sahibiz" diyor. Düvenci ile yeni dizisini, eşi Bülent Şakrak ve çocuklarıyla ev hallerini ve dört yıl önce yaşadığı 'aydınlanma' sürecini konuştuk...









Oğlunuzun doğumundan uzun süre sonra setlere döndünüz. Biraz uzak kalmak mı istediniz?

Hamile kaldıktan sonra çalışmak istemedim ve seneye Ocak ayına kadar çalışmayacaktım. Kesin kararım buydu ama asla 'asla' dememek gerekiyor. Okan Ali'ye sekiz ay ben baktım. Onunla baş başa kalmak, bire bir vakit geçirmek bana çok iyi geldi. Biraz durmaya razıydım ama önüme öyle bir senaryo geldi ki... 23 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce böyle bir senaryo okumadım.



Çok iddialı bir şey söylüyorsunuz...

Evet, iddialı konuşuyorum. İki bölümün senaryosunu 15 dakikada bitirdim. 'Nasıl yani!' diye diye okudum. Bana önerilen; çok dişi ve hiç oynamadığım bir roldü. Bu belki çok acı bir şey ama ülkemizde bir kadın oyuncu olarak ya acı çeken bir anneyi ya da kötü kadını oynuyorsun. Bana teklif edilen, bir kadın oyuncunun çok kolay rastlayabileceği bir rol değil. Bu dizide karakterin yaptığı işten ve zekasından çok etkilendim. Klişe bir karakter değil.