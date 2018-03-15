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bu akşam 20:00'de 'de

Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlarında...

Kanatsız Kuşlar bu akşam 20:00de ATVde

"Biz birlikteyiz!"

Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.

Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.

Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 18:30
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