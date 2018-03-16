Zirvenin sahibi Sen Anlat Karadeniz

Her çarşamba reyting rekorları kıran dizi 'Sen Anlat Karadeniz', zirveye demir attı! atv'nin fenomen dizisi, önceki akşam yayınlanan 8.bölümüyle birinciliği kimselere kaptırmadı. Aynı saatte ekrana gelen rakiplerini sollayan dizi, 100 programarasında birinci oldu. Başarılı dizi Tüm Kişiler'de yüzde 17.33 izlenme oranı ve yüzde 35.55 izlenme payı aldı. Bölüm başladıktan sonra sosyal medyaya da damga vuran 'Sen Anlat Karadeniz'Twitter Türkiye'de en çok konuşulanların zirvesinde yer aldı.
Vedat, Nefes'e ulaşmak için Nazar'ı ağına düşürmeye çalışıyor.
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