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Yol Durumu
  1. “Sen Anlat Karadeniz" rekor kırdı
  2. Karadeniz rüzgarı ekranları kasıp kavuruyor!

bu akşam 20:00'de 'de

Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit'te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa'ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat'ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat'a cephe almaya başlar. 'nin reyting rekorları kıran dizisi '', yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Sen Anlat Karadeniz bu akşam 20:00de ATVde

"Sevdalısın Nefes'e gel yakma ikinizi de..."

Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit'te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa'ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat'ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat'a cephe almaya başlar. Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker. Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir'i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister. Yiğit'in kayboluşu, Nefes'in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat'tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır. Bir yandan Nefes'e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan'a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir'i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca'nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat'ın zindanından kaçan Nefes'i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir.


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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 18:14
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