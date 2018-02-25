"Bu oyun bitsin artık!"

Cengiz'in ölmemiş olması Kaya'nın bütün planlarını alt üst eder. Ama o bu beklenmedik terslikten bile kötücül bir plan yaratır. Madem Cengiz'i kendisi öldüremedi, o zaman bu işi yapması için başka birisini kullanacaktır. Kendi suçuna Arzu'yu da ortak etmeye karar verir. Arzu'ya sunduğu argümanlar Arzu'nun elini kolunu bağlamıştır. Büyük bir çıkmazın içine girmiştir Arzu.

Melisa ise Mukaddes'ten Cennet'in kardeşi olduğunu öğrenmiş ama hala inanmamıştır. Ne var ki bu bilgi beynini kemirip duruyordur. Arzu'ya sormayı düşünür ama alacağı cevabın doğruluğundan da şüpheye düşecektir. Bunun cevabını DNA testi dışında doğru, kesin verecek başka güveneceği kapı yoktur. Melisa artık bir yola girmiştir ve o yolun sonunda gerçekle karşılaşacaktır…





Selim ise babasının ölümünün intihar olduğuna bir türlü inanamıyordur. Babasının odasında bulduğu puzzle parçaları Selim'i yeni bir yolculuğa çıkarır. Kaya ile kesişiyordur bütün yollar ve haklı olduğunu biliyordur. Hesap sorma zamanı Selim'dedir artık.

Selim babasının hesabını sormak için Kaya'nın karşısına çıkarken Cennet de gözlerini açan Cengiz'den annesinin kim olduğunu öğrenmek üzeredir. Ne var ki Arzu da Cengiz'in bütün sırları ortaya çıkarmasından korktuğu için Cennet'ten önce Cengiz'e ulaşır. Ya Arzu her şeye son verecektir ya da Cennet gerçeği öğrenecektir…





