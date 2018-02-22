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Karadeniz rüzgarı ekranları kasıp kavuruyor!

'nin fenomen si çarşamba akşamına yine damgasını vurdu. Sevilen dizi 100 program arasında birinci oldu.

Karadeniz rüzgarı ekranları kasıp kavuruyor!

, Tüm Kişiler'de %21,38 izlenme oranı ve %40,78 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, 'nin iddialı si Sen Anlat Karadeniz rekora doymuyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve yine rekor reytingle en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in beşinci bölüm etiketi #nefesimyok, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #nefesimyok etiketi, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Ayrıca #nefesimyok etiketi Dünya Trending Topics listesinde dördüncü sıraya kadar yükseldi.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 10:21
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