Reyting rekorları kıran 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

NEFES İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'na yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Mehmet Ali Nuroğlu, rol arkadaşı ile çekimler esnasında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ AĞLARKEN ONLARIN KEYFİ YERİNDE"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran kare için "Biz Nefes için ağlarken, onların keyfi yerinde" gibi esprili yorumlar yapıldı.

İşte Nuroğlu'nun o paylaşımı;



