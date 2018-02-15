;
Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz rekor kırdı
  2. Zirvede Karadeniz fırtınası sürüyor

''in Vedat'ından olay paylaşım

Reytingleri alt üst eden 'de Vedat karakterini canlandıran 'nun dizide yapmadığını bırakmadığı Nefes karakteri ile paylaştığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Sen Anlat Karadenizin Vedatından olay paylaşım

Reyting rekorları kıran '' dizisinde Vedat karakterine hayat veren 'nun hesabından paylaştığı fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

NEFES İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'na yaptığı işkencelerle adından söz ettiren Mehmet Ali Nuroğlu, rol arkadaşı ile çekimler esnasında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ AĞLARKEN ONLARIN KEYFİ YERİNDE"
Kısa sürede büyük yankı uyandıran kare için "Biz Nefes için ağlarken, onların keyfi yerinde" gibi esprili yorumlar yapıldı.

İşte Nuroğlu'nun o paylaşımı;

Etiketler: , ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 20:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar