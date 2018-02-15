"Hesaplaşma vakti!"

Muzaffer, çocuklara ve Nefise'ye sonuna kadar sahip çıkarak, tam bir aile olma yolunda evinin kapılarını sonuna kadar açar. Azime ve Nefise için ise yolun sonuna gelinmiştir artık. Herkesten gizledikleri, baba oğulun aynı evde, habersizce yaşamaya başlayacak olması yeni sorunları getirmektedir.



Bütün bunlar olurken Tuba, hayatındaki bütün mutsuzlukların sebebi olarak gördüğü Nefise ve çocuklarından intikam almaya kararlıdır. Ama en büyük hesaplaşması Azime'yle olacaktır.

Ailede mutluluk rüzgarları eserken Onur'un sebep olduğu kaza ile ilgili endişeleri vardır. Etrafa belli etmese de Onur'un endişeleri yersiz değildir ve onu zor günler beklemektedir. İfade vermeye gideceği gün, geride kalanları da hesaplaşmaların en büyüğü beklemektedir.

