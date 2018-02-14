Sen Anlat Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? ATV dizisi seti nerede?

Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinin tanıtım görüntüleri yayınlanmaya başladıktan sonra büyük ilgi gördü. Dizinin yönetmeni ve iddialı kadrosu ile Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide özellikle merak edilen husus, Sen Anlat Karadeniz dizisinin nerede çekildiğidir. Peki Atv ekranlarında Çarşamba günü yayınlanan Sen Anlat Dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Anlat Karadeniz dizisinde yer alan yaylalar nereler? Dizinin genel konusu ne? İşte sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ NERELERDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav yer alırken, Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Öykü Gürman gibi iddialı oyuncuların da yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde şiddet görmekte olan bir anne ve oğlunun hikayesi anlatılıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere dizi Karadeniz Bölgesinde çekiliyor. Çok büyük çoğunluğu Trabzon Vakfıkebir'de çekilen dizinin bazı sahneleri Ordu sınırları içerisinde de çekiliyor. Bu şehirlerdeki eşsiz güzelliklerin yansıttığı harika doğa manzaralardan da faydalanan dizi, seyirciye güzel açılardan iyi görüntüler sunmaya devam ediyor.

Trabzon'daki Kiraz, Lapazan, Mavura gibi yaylaların yanı sıra Mızraklı Su, Çatma Obası gibi yerlerin de çekim alanı olarak kullanıldığı Sümela Manastırı, Çal Mağarası, Ayasofya Müzesi gibi alanların zaman zaman karşımıza çıkacağı dizide Vakfıkebir ilçesindeki Soğuksu Mahallesi de set alanı olarak kullanılıyor. Kimi sahneler ise Sürmene ilçesinde geçecek. Dizide yer alan konak ise, Sürmene Kastel de bulunan Memiş Ağa Konağı'dır.

MEMİŞ AĞA KONAĞI!

Trabzon'un sürmene ilçesinde bulunan,1800'lerin ortalarında Memiş Ağa tarafından yaptırıldığı bilinen ilginç ve dönemin resmen mimari harikası olan konak, Sen Anlat Karadeniz dizisinde yer almaktadır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NE?

Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.