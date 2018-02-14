Sen Anlat Karadeniz 4. bölümde Nefes'in Tahir'e duygu dolu sorusu...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü heyecan dolu. Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de...





SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.

Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir? Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.

Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez.

Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.