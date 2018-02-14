;
Yol Durumu
  1. atv'de aşk başkadır!
  2. EDHO yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de

'ye 'den dev ödül

Akıllı cihazlardan “360 derece” canlı ZTK final yayınıyla bir ilke daha imza atmış olan ’nin maç yayını ödül aldı.

atvye ABDden dev ödül

Yapılan maç yayını bu yıl 10'uncusu düzenlenen , ödüle layık görüldü. Turkcell için gerçekleştirdiği stadyuma özel açılı kameralar ile 360 VR canlı maç yayını 18 Ocak'ta 'nin Beverly Hills kentinde düzenlenen Media Excellence Awards ödül töreninde "Beyond a Stadium" ile Altın Ödül'ün sahibi oldu.

'nin, Turkcell sponsorluğuyla 26 Mayıs 2016'da yayınladığı arasında oynanan finali sporseverlere saha içinde bulunuyorlarmış duygusunu yaşatarak 360 derece kameralı canlı maç yayını olarak sunuldu. Sporseverler, Sabah Gazetesi'nin ücretsiz olarak verdiği cardboard sanal gerçeklik gözlüğü ile 360 derece gösterim deneyimini yaşama fırsatı buldular.

Etiketler: , , , , ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 10:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar