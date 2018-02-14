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  1. atv'ye ABD'den dev ödül

'de aşk başkadır!

Bugün Sevgililer Günü... Uğruna milyonlarca şarkının, şiirin yazıldığı, filmin çekildiği aşkın, en güzel anlatıldığı mecralardan biri de dizileri... ATV’nin tutkulu aşıkları, 14 Şubat için özel pozlar verdi.


AŞK HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMAMAKTIR

Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep ile Onur'u ve Nefise ile Muzaffer'i tıpkı Love Story filmindeki gibi 'Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır' diyenlerden.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 11:06
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