AŞK HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMAMAKTIR
Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep ile Onur'u ve Nefise ile Muzaffer'i tıpkı Love Story filmindeki gibi 'Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır' diyenlerden.
AŞK HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMAMAKTIR
Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep ile Onur'u ve Nefise ile Muzaffer'i tıpkı Love Story filmindeki gibi 'Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır' diyenlerden.
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