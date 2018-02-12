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Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz setinde...
  2. ATV'nin yeni dizisi '8. Gün'den çarpıcı fragman...

bu akşam saat 20:00'de 'de

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Sevilen yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de 'de.

Kırgın Çiçekler bu akşam saat 20:00de ATVde

"Yardım edin!"

Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 18:21
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