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8. Gün’ün üç günde tamamlanan afişi ilgi uyandırdı!

’ın merakla beklenen yeni dizisi “8. Gün” oyuncularının hesaplarından her gün bir parçasını paylaşarak üç günde tamamladıkları afişi ilgi uyandırdı.

8. Gün’ün üç günde tamamlanan afişi ilgi uyandırdı!

Yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün"ün fragmanı kadar afişi de ilgi çekti. Geçtiğimiz hafta önce hesaplarından afişin bir parçasını paylaştı, ardından ve da her gün bir parçayı paylaştı. Oyuncuların ardından afişin tamamını atv sosyal medya hesaplarından paylaştı ve gazete ilanlarıyla izleyicilerine duyurdu. Oyuncuların yüzlerinin yer aldığı yırtık parçalardan oluşan afiş takipçiler tarafından çok beğenildi. Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, , , Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş'ın rol aldığı dizi, bitmeyen temposu, sırları ve heyecanı zirvede tutan senaryosu ile merak uyandıracak.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı ""ün dizisi heyecanı ve merak duygusunu hem tanıtımları hem de afişi ile yüksek tutmayı başarıyor.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 12:15
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