 ;
Yol Durumu
  1. Eşkıya kuralı!
  2. Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanmayacak

Gözler 'Sen Anlat Karadeniz'in üzerinde!

atv’nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in ilk teaser’ı dün akşam (22 Aralık)  yayınlandı. “Şiddete boyun eğmeyen bir kadının hikâyesi” sloganı ile seyircilerle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtım görüntüsü ile büyük merak uyandırdı.



atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ilk teaser'ı dün akşam (22 Aralık) yayınlandı. "Şiddete boyun eğmeyen bir kadının hikâyesi" sloganı ile seyircilerle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtım görüntüsü ile büyük merak uyandırdı.
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 13:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar