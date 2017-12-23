Gözler 'Sen Anlat Karadeniz'in üzerinde!





atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ilk teaser'ı dün akşam (22 Aralık) yayınlandı. "Şiddete boyun eğmeyen bir kadının hikâyesi" sloganı ile seyircilerle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtım görüntüsü ile büyük merak uyandırdı.