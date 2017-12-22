Aşk ve Mavi 46. Bölüm'de neler olacak?
Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar.
Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.
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abi ya ne olcak bu emrahın görüntü hali..surat iyice ablaklaşmış..mutasyona uğramış sevgili emrah..neden detoks metoks falan..
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