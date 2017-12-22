 ;
Yol Durumu
  1. Bahtiyar Ölmez bu akşam saat 20:00'de ATV'de
  2. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan engelli yarışmacıdan büyük başarı

Aşk ve Mavi 46. Bölüm'de neler olacak?

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi bu akşam 46. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Aşk ve Mavi 46. Bölüm'de neler olacak? İşte yanıtı...

Aşk ve Mavi 46. Bölümde neler olacak?

Aşk ve Mavi 46. Bölüm'de neler olacak?

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar.


Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.
  • 22 Aralık 2017, Cuma 12:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
pembe g&#246;zler pembe gözler

abi ya ne olcak bu emrahın görüntü hali..surat iyice ablaklaşmış..mutasyona uğramış sevgili emrah..neden detoks metoks falan..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 15:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar