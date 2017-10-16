Bahtiyar Ölmez'in güzel oyuncusundan samimi açıklama

Yapımcılığını Nehir Yapım Muharrem Gürer'in üstlendiği, atv'nin bu sezonda yer alacak olan yeni dizisi Bahtiyar Ölmez'de çekimler tüm hızıyla devam ediyor.

HANDE SUBAŞI: SEZONUN EN EĞLENCELİ YAPIMI OLACAĞIZ…

Dizinin ilk bölüm çekimleri esnasında enerjisi ve performansı ile göz dolduran Hande Subaşı, sezonun en eğlenceli yapımı olacaklarını dile getirdi. Çekimler sırasında oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, bu durumu "işini iyi yapmaya çalışan eğlenceli bir ekibiz. Buda yüzlerimize tebessüm olarak yansıyor.'' Sözleri ile özetledi.

atv İZLEYİCİSİNİ ÖZLEDİM…

Bahtiyar Ölmez dizisi ile yeniden ekranlara dönen ve dizide Aylin karakterine hayat verecek olan Hande Subaşı, çekimler esnasında ekip arkadaşlarıyla olan uyumu ile de dikkat çekiyor. Yaklaşık on yıl önce rol aldığı Kuşdili ve Elveda Rumeli dizlerinin ardından yeniden atv ekranlarına dönen Subaşı, "yıllar sonra bir kez daha atv ekranlarında olacağım için mutluyum.'' Dedi.

Türkiye'de dizi denilince akla gelen ilk kanal olan atv'yi ve atv izleyicisini özlediğini ifade eden Hande Subaşı, Bahtiyar Ölmez dizisinde başrolü paylaşacağı Yetkin Dikinciler içinse "tam anlamıyla bir profesyonel, birlikte çalışmaktan keyif alıyorum" dedi.