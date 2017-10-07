'K' harfini riske edemedi

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran KimMilyoner Olmak İster'in önceki akşamyayınlanan bölümünde yarışmacılardan birine"Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?"sorusu yöneltildi. Şıklar A- K harfi, B- M harfi, C- Rharfi, D- S harfi olarak açıklandı. Uzun süre cevapverip vermemekte zorlanan yarışmacı, o ana kadarkazandığı 30 bin TL'yi riske edip etmemek konusundakararsız kaldı. Yarışmacı, "Gerçekten çok zor bir soru.Mantık yürüterek cevap bulabileceğimiz bir soruda değil. Bence en doğru karar çekilmek" dedi.Cevap ise "K harfi" çıktı. Murat Yıldırım'ın sunduğuprogramda başka ilginç anlar da dikkat çekti. 27 yıldırCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kemançalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncuve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressamkimdir?" sorusu yöneltildi. Tereddütte kalan yarışmacı,önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşınıncevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniyekala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı. 'FikretMualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabınıvermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı.Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayanyarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.