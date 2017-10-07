'K' harfini riske edemedi

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan birine "Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi. Şıklar A- K harfi, B- M harfi, C- R harfi, D- S harfi olarak açıklandı. Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, o ana kadar kazandığı 30 bin TL'yi riske edip etmemek konusunda kararsız kaldı. Yarışmacı, "Gerçekten çok zor bir soru. Mantık yürüterek cevap bulabileceğimiz bir soru da değil. Bence en doğru karar çekilmek" dedi. Cevap ise "K harfi" çıktı. Murat Yıldırım'ın sunduğu programda başka ilginç anlar da dikkat çekti. 27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi. Tereddütte kalan yarışmacı, önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşının cevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniye kala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı. 'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.