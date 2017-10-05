‘Eşkıya’ ekrana hükümdar olur!

Fenomen dizi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz', zirvede yalnız uçmayadevam ediyor. atv'nin başarılı dizisi, öncekiakşamki bölümüyle 'Tüm kişilerde', 8.91izlenme oranı ve 22.17 izlenme payı, ABSosyal Statü'de yüzde 8.79 izlenme oranıve 22.65 izlenme payı alarak 100 programarasında birinci oldu.
Atv'nin reyting şampiyonu dizisi, kendigününde geçilmezliğini sürdürüyor. Tümkategorilerde en çok izlenen yapım olandizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeyedevam ediyor. Dizi, her zamanki gibi sosyalmedyaya da damgasını vuruyor.
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