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‘Eşkıya’ ekrana hükümdar olur!

‘Eşkıya’ ekrana hükümdar olur!
Fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', zirvede yalnız uçmaya devam ediyor. atv'nin başarılı dizisi, önceki akşamki bölümüyle 'Tüm kişilerde', 8.91 izlenme oranı ve 22.17 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.79 izlenme oranı ve 22.65 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Atv'nin reyting şampiyonu dizisi, kendi gününde geçilmezliğini sürdürüyor. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeye devam ediyor. Dizi, her zamanki gibi sosyal medyaya da damgasını vuruyor.
  • 05 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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