Aşk ve Mavi klasiği

Zirveye demir atan 'Aşk ve Mavi' yine rakiplerine geçit vermedi. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan başarılı dizi, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm kişilerde en çok izlenen yapım oldu. Aşk ve Mavi, Tüm kişiler kategorisinde 6,44 izlenme oranı ve 16,04 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciydi.