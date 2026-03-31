Yüzlerce mesajı okuma devri bitiyor: WhatsApp’a tek tuşla özet özelliği geldi

WhatsApp, Android 2.26.12.10 beta sürümüyle birlikte birden fazla okunmamış sohbeti yapay zeka yardımıyla saniyeler içinde analiz eden "Çoklu Sohbet Özeti" özelliğini test etmeye başladı. Meta AI destekli bu yeni sistem, özellikle yoğun grup trafiğinde kullanıcıların vakit kaybetmeden ana konuya hakim olmasını hedefliyor.

  • Meta, WhatsApp için okunmamış mesajları tek ekranda özetleyen Quick Recap özelliğini geliştiriyor.
  • Özellik, okunmamış sohbetler filtresine tıklandığında aktif oluyor ve yapay zeka en güncel mesajları tarayarak kritik bilgileri tek paragrafta sunuyor.
  • WhatsApp, mesaj içeriklerinin Private Processing teknolojisiyle uçtan uca şifreleme prensibine sadık kalınarak korunduğunu belirtiyor.
  • Özellik şu an Android beta sürümünde test ediliyor ve 2026 yılı içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
  • Sistem hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında okunmamış mesaj yığınları için kullanılabilecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan teknik verilere göre Meta. WhatsApp kullanıcılarının okunmamış onlarca mesajını tek bir ekran üzerinden "Quick Recap" (Hızlı Özet) mantığıyla özetleyecek yeni bir teknoloji geliştiriyor. Bu özellik, e-posta önizlemelerine benzer bir yapıyla uzun sohbetlerin en kritik noktalarını saniyeler içinde kullanıcıya sunuyor.

WhatsApp, binlerce okunmamış mesajı saniyeler içinde analiz edebilen Meta AI tabanlı yeni özetleme sistemini test ediyor.

MESAJ YIĞINLARINA SON: WHATSAPP ÇOKLU SOHBETLERİ TEK TUŞLA ÖZETLEYECEK

WhatsApp'ın yeni özelliği, daha önce test edilen tekli sohbet özetleme sistemini genişleterek toplu bir analiz imkanı sunuyor. Kullanıcılar, okunmamış mesajların bulunduğu listeyi seçerek yapay zekanın tüm bu akışlardan ortak veya bağımsız özetler çıkarmasını sağlayabiliyor.

Sistemin çalışma mantığı şu şekildedir:

  • Filtreleme: Kullanıcılar "okunmamış sohbetler" filtresine tıkladığında özetleme seçeneği aktif oluyor.

  • Hızlı Analiz: Yapay zeka sadece en güncel ve okunmamış mesajları tarıyor.

  • Kritik Veri Sunumu: Saatler süren tartışmalar veya uzun sohbetler, tek bir paragrafta en önemli bilgilerle (kararlar, tarihler, temel konular) özetleniyor.

Onlarca farklı sohbeti tek tek açmak yerine, seçili tüm konuşmaların ana fikrini tek bir ekran üzerinden görebilirsiniz.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK: MESAJLAR OKUNUYOR MU?

Yapay zeka entegrasyonu kullanıcıların aklına gizlilik sorularını getirse de WhatsApp, "Özel İşleme" (Private Processing) teknolojisiyle bu süreci izole ediyor. Meta, mesaj içeriklerinin uçtan uca şifreleme prensibine sadık kalınarak korunduğunu belirtiyor.

GİZLİLİK PROTOKOLÜ VERİLERİ

ÖzellikGüvenlik DurumuDenetleyen Kurum
Mesaj ErişimiMeta veya WhatsApp mesajlara erişemezNCC Group
Veri İşlemeTamamen kapalı devre (Private Processing)Trail of Bits
Özet SaklamaÖzetler sadece kullanıcının cihazında kalırBağımsız Denetçiler

Yeni özellik, Android platformundaki 2.26.12.10 kodlu beta sürümünde ilk kez görüntülendi.

MERAK EDİLENLER

WhatsApp çoklu sohbet özeti ne zaman gelecek?

Özellik şu an Android beta aşamasındadır (v2.26.12.10). Testlerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara açılması beklenmektedir.

Yapay zeka mesajlarımı okuyup kaydediyor mu?

Hayır. "Özel İşleme" teknolojisi sayesinde mesajlar kapalı bir sistemde analiz edilir. Ne Meta ne de üçüncü şahıslar bu içeriklere veya oluşturulan özetlere erişemez.

Bu özellik sadece gruplarda mı çalışacak?

Hayır, özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında okunmamış birden fazla mesaj yığını olduğunda kullanılabilecek.

Özetleme butonu, uygulama içindeki ʺokunmamış sohbetlerʺ filtresi aktif edildiğinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. (Fotoğraflar X'ten alınmıştır.)

