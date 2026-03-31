WABetaInfo tarafından paylaşılan teknik verilere göre Meta. WhatsApp kullanıcılarının okunmamış onlarca mesajını tek bir ekran üzerinden "Quick Recap" (Hızlı Özet) mantığıyla özetleyecek yeni bir teknoloji geliştiriyor. Bu özellik, e-posta önizlemelerine benzer bir yapıyla uzun sohbetlerin en kritik noktalarını saniyeler içinde kullanıcıya sunuyor.
MESAJ YIĞINLARINA SON: WHATSAPP ÇOKLU SOHBETLERİ TEK TUŞLA ÖZETLEYECEK
WhatsApp'ın yeni özelliği, daha önce test edilen tekli sohbet özetleme sistemini genişleterek toplu bir analiz imkanı sunuyor. Kullanıcılar, okunmamış mesajların bulunduğu listeyi seçerek yapay zekanın tüm bu akışlardan ortak veya bağımsız özetler çıkarmasını sağlayabiliyor.
Sistemin çalışma mantığı şu şekildedir:
Filtreleme: Kullanıcılar "okunmamış sohbetler" filtresine tıkladığında özetleme seçeneği aktif oluyor.
Hızlı Analiz: Yapay zeka sadece en güncel ve okunmamış mesajları tarıyor.
Kritik Veri Sunumu: Saatler süren tartışmalar veya uzun sohbetler, tek bir paragrafta en önemli bilgilerle (kararlar, tarihler, temel konular) özetleniyor.
GÜVENLİK VE GİZLİLİK: MESAJLAR OKUNUYOR MU?
Yapay zeka entegrasyonu kullanıcıların aklına gizlilik sorularını getirse de WhatsApp, "Özel İşleme" (Private Processing) teknolojisiyle bu süreci izole ediyor. Meta, mesaj içeriklerinin uçtan uca şifreleme prensibine sadık kalınarak korunduğunu belirtiyor.
GİZLİLİK PROTOKOLÜ VERİLERİ
|Özellik
|Güvenlik Durumu
|Denetleyen Kurum
|Mesaj Erişimi
|Meta veya WhatsApp mesajlara erişemez
|NCC Group
|Veri İşleme
|Tamamen kapalı devre (Private Processing)
|Trail of Bits
|Özet Saklama
|Özetler sadece kullanıcının cihazında kalır
|Bağımsız Denetçiler
MERAK EDİLENLER
WhatsApp çoklu sohbet özeti ne zaman gelecek?
Özellik şu an Android beta aşamasındadır (v2.26.12.10). Testlerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara açılması beklenmektedir.
Yapay zeka mesajlarımı okuyup kaydediyor mu?
Hayır. "Özel İşleme" teknolojisi sayesinde mesajlar kapalı bir sistemde analiz edilir. Ne Meta ne de üçüncü şahıslar bu içeriklere veya oluşturulan özetlere erişemez.
Bu özellik sadece gruplarda mı çalışacak?
Hayır, özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında okunmamış birden fazla mesaj yığını olduğunda kullanılabilecek.