Yeni özellik, Android platformundaki 2.26.12.10 kodlu beta sürümünde ilk kez görüntülendi.

MERAK EDİLENLER

WhatsApp çoklu sohbet özeti ne zaman gelecek?

Özellik şu an Android beta aşamasındadır (v2.26.12.10). Testlerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara açılması beklenmektedir.

Yapay zeka mesajlarımı okuyup kaydediyor mu?

Hayır. "Özel İşleme" teknolojisi sayesinde mesajlar kapalı bir sistemde analiz edilir. Ne Meta ne de üçüncü şahıslar bu içeriklere veya oluşturulan özetlere erişemez.

Bu özellik sadece gruplarda mı çalışacak?

Hayır, özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında okunmamış birden fazla mesaj yığını olduğunda kullanılabilecek.