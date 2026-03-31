Matematik araştırmalarında yapay zekanın rolü hızla genişliyor. Vrije Universiteit Brussel bünyesindeki bilim insanları, ChatGPT-5.2 modelinin yalnızca hesaplama değil, aynı zamanda sezgisel akıl yürütme süreçlerinde de etkili olabildiğini ortaya koydu. Çalışmada, modelin farklı çözüm yollarını karşılaştırarak en tutarlı yaklaşımı önermesi dikkat çekerken, araştırmacılar bu tür sistemlerin gelecekte matematikçilerin çalışma biçimini kökten değiştirebileceğine işaret ediyor.

YAPAY ZEKA MATEMATİKTE YENİ BİR EŞİĞİ ZORLUYOR

Belçika'daki Vrije Universiteit Brussel (VUB) bünyesinde faaliyet gösteren Veri Analitiği Laboratuvarı araştırmacıları, büyük dil modellerinin yalnızca mevcut bilgiyi tekrar etmekle kalmayıp özgün matematiksel kanıtlar geliştirebileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya göre, OpenAI'nin ChatGPT-5.2 (Düşünme) modeli, daha önce kanıtlanmamış bir matematiksel varsayım üzerinde önemli ilerleme kaydetti.

ÇÖZÜLMEMİŞ VARSAYIM ÜZERİNDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Çalışmanın odağında, 2024 yılında matematikçiler Ran ve Teng tarafından ortaya atılan bir varsayım yer aldı. Henüz resmi olarak kanıtlanmamış bu tür matematiksel ifadeler, doğrulandıklarında "teorem" statüsüne yükseliyor.

Araştırmacılar, ChatGPT ile yürütülen yedi ayrı sohbet oturumu ve geliştirilen dört farklı yaklaşım sonucunda, söz konusu varsayım için kapsamlı bir kanıt taslağı oluşturdu. Yapay zeka, özellikle farklı çözüm yollarını keşfetme ve yapıyı şekillendirme konusunda belirleyici rol oynadı.

"VİBE-PROVİNG": YENİ BİR AKIL YÜRÜTME YAKLAŞIMI

Ekip, bu süreci "vibe-proving" olarak adlandırıyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın karmaşık teorik fikirleri organize ederek araştırmacılara yeni perspektifler sunmasını ifade ediyor. Kavram, yazılım geliştirmede hızla yaygınlaşan "vibe-coding" anlayışına benzer bir dönüşümün matematikte de yaşanabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından Brecht Verbeken, yapay zekanın performansına dair şaşkınlığını dile getirerek, bu tür sistemlerin çözülmemiş problemlerde etkin rol oynayabileceğini uzun süredir düşündüğünü, ancak elde edilen verimliliğin beklentilerini aştığını belirtti.

"YAPAY ZEKA SADECE VERİYİ TEKRAR ETMİYOR"

VUB profesörlerinden Vincent Ginis ise çalışmanın önemli bir yanılgıyı ortadan kaldırdığını vurguladı. Ginis'e göre, yapay zekanın yaratıcılığının yalnızca eğitim verilerinin yeniden düzenlenmesiyle sınırlı olduğu yönündeki yaygın görüş bu tür çalışmalarla sorgulanmaya başlanıyor.

İNSAN DENETİMİ HALA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Buna karşın araştırmacılar, nihai doğrulama sürecinde insan müdahalesinin vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan kanıtların eksiksiz ve hatasız olduğunun teyit edilmesi hala uzman matematikçilerin sorumluluğunda.

Çalışmaya katkı sunan bir diğer akademisyen Andres Algaba, yapay zekanın kanıt üretim sürecini hızlandırdığını ancak asıl zaman alan kısmın insan doğrulaması haline geldiğini ifade etti.

MATEMATİKSEL ARAŞTIRMALARDA YENİ DÖNEM

Bu gelişme, yapay zekanın yalnızca yazılım ve içerik üretimiyle sınırlı kalmayıp teorik bilimlerde de etkin bir araç haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, insan gözetimiyle birlikte kullanılan dil modelleri, matematiksel keşiflerin hızını önemli ölçüde artırabilir.

Ancak süreç henüz tam anlamıyla otonom değil. Yapay zekanın önerdiği çözümler, insan uzmanlar tarafından dikkatle incelenmeye devam ediyor. Buna rağmen, bilim dünyası için yeni bir dönemin kapıları aralanmış durumda.

(Scitech Daily, Takvim Foto Arşiv)