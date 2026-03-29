Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5G strateji raporu ve operatörlerin KAP açıklamalarına göre, Türkiye 2029 yılında eski nesil şebekelere veda etmeye hazırlanırken, çekmecede bekleyen milyonlarca cihaz "1 yıl sinyal almama" kuralı nedeniyle bugünden bloke olma riskiyle karşı karşıya.
ÇEKMECEDEKİ TELEFONLARA VEDA: TÜRKİYE'DE 2G VE 3G İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ
Türkiye, 2029 yılı itibarıyla 2G ve 3G hücresel ağlarını tamamen kapatmaya hazırlanıyor; bu kararla birlikte yaklaşık 7 milyon bağlantı ve milyonlarca ikonik telefon modeli sinyalsiz kalarak teknoloji tarihinin tozlu raflarına kalkacak.
GÜNCEL ABONE SAYILARI VE RİSK ALTINDAKİ CİHAZLAR
Türkiye'deki mevcut operatör verilerine göre, hala azımsanmayacak sayıda kullanıcı eski nesil ağlara bağlı durumda. 2029'da yaşanacak kesinti şu tabloyu etkileyecek:
|Teknoloji Türü
|Yaklaşık Abone Sayısı
|Durum
|3G Aboneleri
|4,5 Milyon
|2029'da Sinyal Kesilecek
|2G Aboneleri
|2,3 Milyon
|2029'da Sinyal Kesilecek
|Toplam Etki
|6,8 Milyon
|Tamamen Şebekesiz Kalacak
NOSTALJİDEN KAĞIT AĞIRLIĞINA: HANGİ MODELLER VEDA EDİYOR?
Bu kararın ardından sadece "alo" demek için kullanılan tuşlu telefonlar değil, akıllı telefon devrimini başlatan cihazlar da işlevini yitirecek.
Efsane Modeller: Şarj ömrüyle tanınan Nokia 3310, iş dünyasının bir dönem vazgeçilmezi olan 6310i ve Matrix filmiyle özdeşleşen 8110 artık arama yapamayacak.
İronik Veda: Steve Jobs'un 2007 yılında tanıttığı ve dünyayı değiştiren ilk iPhone (iPhone 2G) modeli, kendi torunları olan 5G cihazlara yer açmak için şebekeye veda edecek.
1 YIL KURALI VE 2029 TAKVİMİ
BTK'nın cihaz takip sistemindeki yasal düzenleme değişti. Daha önce 7 yıl olan "sinyal almama" süresinin 1 yıla düşürülmesiyle, 2025 yılı boyunca hiç açılmayan eski telefonların IMEI kayıtları Mart 2026 itibarıyla "Siyah Liste"ye alınmaya başlandı. Yani cihazınız 2029'u beklemeden bugün bile kullanım dışı kalmış olabilir.
OPERATÖRLERİN ORTAK TAKVİMİ NETLEŞTİ
Eylül 2025'te Türk Telekom'un da sözleşmesini uzatmasıyla birlikte, Türkiye'deki üç dev operatörün eski nesil lisans süreleri aynı noktada birleşti:
|Operatör
|Sözleşme Durumu
|Nihai Kapanış Tarihi
|Turkcell
|2023'te Uzatıldı
|30 Nisan 2029
|Vodafone
|2023'te Uzatıldı
|30 Nisan 2029
|Türk Telekom
|Eylül 2025'te Uzatıldı
|30 Nisan 2029
7 MİLYON BAĞLANTI KESİLECEK: KİMLER ETKİLENECEK?
BTK'nın son çeyrek pazar verileri raporuna göre, Türkiye'de hala aktif olarak 4,5 milyon 3G ve 2,3 milyon 2G abonesi bulunuyor. 2029'daki büyük kesinti şu grupları doğrudan vuracak:
Efsane Modeller: Şebeke desteği sadece 2G/3G olan Nokia 3310, 6310i ve ilk nesil iPhone gibi cihazlar tamamen "kağıt ağırlığına" dönüşecek.
M2M ve IoT Cihazları: Eski nesil araç takip sistemleri, bazı akıllı sayaçlar ve kırsal bölgelerdeki eski POS cihazları sinyal alamayacak.
Kırsal Bölge Kullanıcıları: 4.5G kapsama alanı dışında kalan veya sadece sesli arama için eski cihaz kullanan nüfusun donanım değiştirmesi gerekecek.
EDİTÖR NOTU
Bu adım teknik bir zorunluluktur. 2G ve 3G'nin kullandığı 900 MHz ve 2100 MHz gibi değerli frekans bantları, 5G'nin Türkiye genelinde yaygınlaşması için "temizlenmek" zorundadır. Ancak 2029'a kadar geçecek sürede, özellikle sanayide kullanılan makine-makine (M2M) iletişimi için operatörlerin hızlı bir dönüşüm teşviki sunması şarttır.