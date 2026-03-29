CANLI YAYIN
Geri

Türkiye 2G ve 3G şebekelerini kapatıyor: 30 Nisan 2029 son tarih

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile operatörler arasında imzalanan güncel imtiyaz sözleşmelerine göre, Türkiye’de 2G ve 3G şebekeleri 30 Nisan 2029 tarihinde tamamen kapatılarak frekanslar 5G teknolojisine devredilecek.

Giriş Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5G strateji raporu ve operatörlerin KAP açıklamalarına göre, Türkiye 2029 yılında eski nesil şebekelere veda etmeye hazırlanırken, çekmecede bekleyen milyonlarca cihaz "1 yıl sinyal almama" kuralı nedeniyle bugünden bloke olma riskiyle karşı karşıya.

ÇEKMECEDEKİ TELEFONLARA VEDA: TÜRKİYE'DE 2G VE 3G İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Türkiye, 2029 yılı itibarıyla 2G ve 3G hücresel ağlarını tamamen kapatmaya hazırlanıyor; bu kararla birlikte yaklaşık 7 milyon bağlantı ve milyonlarca ikonik telefon modeli sinyalsiz kalarak teknoloji tarihinin tozlu raflarına kalkacak.

GÜNCEL ABONE SAYILARI VE RİSK ALTINDAKİ CİHAZLAR

Türkiye'deki mevcut operatör verilerine göre, hala azımsanmayacak sayıda kullanıcı eski nesil ağlara bağlı durumda. 2029'da yaşanacak kesinti şu tabloyu etkileyecek:

Teknoloji TürüYaklaşık Abone SayısıDurum
3G Aboneleri4,5 Milyon2029'da Sinyal Kesilecek
2G Aboneleri2,3 Milyon2029'da Sinyal Kesilecek
Toplam Etki6,8 MilyonTamamen Şebekesiz Kalacak

Çekmecede bekleyen telefonlar için tehlike büyük; 2026 itibarıyla 1 yıl boyunca hiç sinyal almayan cihazların IMEI kayıtları pasife alınıyor.

NOSTALJİDEN KAĞIT AĞIRLIĞINA: HANGİ MODELLER VEDA EDİYOR?

Bu kararın ardından sadece "alo" demek için kullanılan tuşlu telefonlar değil, akıllı telefon devrimini başlatan cihazlar da işlevini yitirecek.

  • Efsane Modeller: Şarj ömrüyle tanınan Nokia 3310, iş dünyasının bir dönem vazgeçilmezi olan 6310i ve Matrix filmiyle özdeşleşen 8110 artık arama yapamayacak.

  • İronik Veda: Steve Jobs'un 2007 yılında tanıttığı ve dünyayı değiştiren ilk iPhone (iPhone 2G) modeli, kendi torunları olan 5G cihazlara yer açmak için şebekeye veda edecek.

1 YIL KURALI VE 2029 TAKVİMİ

BTK'nın cihaz takip sistemindeki yasal düzenleme değişti. Daha önce 7 yıl olan "sinyal almama" süresinin 1 yıla düşürülmesiyle, 2025 yılı boyunca hiç açılmayan eski telefonların IMEI kayıtları Mart 2026 itibarıyla "Siyah Liste"ye alınmaya başlandı. Yani cihazınız 2029'u beklemeden bugün bile kullanım dışı kalmış olabilir.

OPERATÖRLERİN ORTAK TAKVİMİ NETLEŞTİ

Eylül 2025'te Türk Telekom'un da sözleşmesini uzatmasıyla birlikte, Türkiye'deki üç dev operatörün eski nesil lisans süreleri aynı noktada birleşti:

OperatörSözleşme DurumuNihai Kapanış Tarihi
Turkcell2023'te Uzatıldı30 Nisan 2029
Vodafone2023'te Uzatıldı30 Nisan 2029
Türk TelekomEylül 2025'te Uzatıldı30 Nisan 2029

7 MİLYON BAĞLANTI KESİLECEK: KİMLER ETKİLENECEK?

BTK'nın son çeyrek pazar verileri raporuna göre, Türkiye'de hala aktif olarak 4,5 milyon 3G ve 2,3 milyon 2G abonesi bulunuyor. 2029'daki büyük kesinti şu grupları doğrudan vuracak:

  • Efsane Modeller: Şebeke desteği sadece 2G/3G olan Nokia 3310, 6310i ve ilk nesil iPhone gibi cihazlar tamamen "kağıt ağırlığına" dönüşecek.

  • M2M ve IoT Cihazları: Eski nesil araç takip sistemleri, bazı akıllı sayaçlar ve kırsal bölgelerdeki eski POS cihazları sinyal alamayacak.

  • Kırsal Bölge Kullanıcıları: 4.5G kapsama alanı dışında kalan veya sadece sesli arama için eski cihaz kullanan nüfusun donanım değiştirmesi gerekecek.

Mevcut 4G ve 4.5G (LTE) destekli akıllı telefonlar bu kapanıştan etkilenmeyecek; iletişim kurmaya devam edecek. 8Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.)

EDİTÖR NOTU

Bu adım teknik bir zorunluluktur. 2G ve 3G'nin kullandığı 900 MHz ve 2100 MHz gibi değerli frekans bantları, 5G'nin Türkiye genelinde yaygınlaşması için "temizlenmek" zorundadır. Ancak 2029'a kadar geçecek sürede, özellikle sanayide kullanılan makine-makine (M2M) iletişimi için operatörlerin hızlı bir dönüşüm teşviki sunması şarttır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler