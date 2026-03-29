BTK verilerine göre Türkiye’de halen yaklaşık 4,5 milyon 3G ve 2,3 milyon 2G aktif abonesi bulunuyor. 1 YIL KURALI VE 2029 TAKVİMİ BTK'nın cihaz takip sistemindeki yasal düzenleme değişti. Daha önce 7 yıl olan "sinyal almama" süresinin 1 yıla düşürülmesiyle, 2025 yılı boyunca hiç açılmayan eski telefonların IMEI kayıtları Mart 2026 itibarıyla "Siyah Liste"ye alınmaya başlandı. Yani cihazınız 2029'u beklemeden bugün bile kullanım dışı kalmış olabilir. OPERATÖRLERİN ORTAK TAKVİMİ NETLEŞTİ Eylül 2025'te Türk Telekom'un da sözleşmesini uzatmasıyla birlikte, Türkiye'deki üç dev operatörün eski nesil lisans süreleri aynı noktada birleşti: Operatör Sözleşme Durumu Nihai Kapanış Tarihi Turkcell 2023'te Uzatıldı 30 Nisan 2029 Vodafone 2023'te Uzatıldı 30 Nisan 2029 Türk Telekom Eylül 2025'te Uzatıldı 30 Nisan 2029

Turkcell ve Vodafone'un ardından, Eylül 2025'te Türk Telekom'un da imtiyaz sözleşmesini uzatmasıyla tüm operatörler 2029 takviminde birleşti. 7 MİLYON BAĞLANTI KESİLECEK: KİMLER ETKİLENECEK? BTK'nın son çeyrek pazar verileri raporuna göre, Türkiye'de hala aktif olarak 4,5 milyon 3G ve 2,3 milyon 2G abonesi bulunuyor. 2029'daki büyük kesinti şu grupları doğrudan vuracak: Efsane Modeller: Şebeke desteği sadece 2G/3G olan Nokia 3310 , 6310i ve ilk nesil iPhone gibi cihazlar tamamen "kağıt ağırlığına" dönüşecek.

M2M ve IoT Cihazları: Eski nesil araç takip sistemleri, bazı akıllı sayaçlar ve kırsal bölgelerdeki eski POS cihazları sinyal alamayacak.

Kırsal Bölge Kullanıcıları: 4.5G kapsama alanı dışında kalan veya sadece sesli arama için eski cihaz kullanan nüfusun donanım değiştirmesi gerekecek.