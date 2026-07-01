Yük taşımacılığı girişimine 1.1 milyon dolar yatırım

Tura Y Combinator, Türkiye'nin ilk girişim sermayesi fonu 212 ve Ubicloud Kurucu Ortağı Umur Çubukçu katıldı. Derya, aldığı 1.1 milyon dolarlık yatırımı taşıma, lojistik finansmanı ve veri işleme kapasitesini güçlendirmek için kullanacak. Şirket, bu kaynakla operasyonlarını yeni ticaret koridorlarında ölçeklendirmeyi ve yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

2025 yılında Oğuzhan Karaca ve Mert Turna tarafından kurulan Derya, yük taşımacılığı ve aracılığı (freight forwarding) sektörünün büyük ölçüde manuel yürütülen iş akışlarını uçtan uca yapay zekâyla otomatikleştiren ABD merkezli bir teknoloji girişimi. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şirket, 1.1 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Yük taşımacılığı operasyonlarını bütüncül yapay zekayla dijitalleştiren Derya, tohum öncesi yatırım turunda 1.1 milyon dolar yatırım aldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

İŞLER HIZLANDI

Geleneksel yük taşımacılığı ofisleri, bir talebe ortalama iki günde yanıt verebiliyor; belgeleme, tedarikçi ve nakliyeci nitelendirme, sevkiyat takibi, müşteri bilgilendirme ve uyumluluk süreçleri hâlâ büyük ölçüde elle yürütülüyor. Derya'nın kurucuları bu parçalı ve hataya açık yapıyı tek bir veri temelli sisteme taşımayı hedefliyor. Geliştirdikleri yapay zekâ motoru, uygun tedarikçi ve nakliyeciyi dakikalar içinde eşleştirebiliyor ve tüm operasyon adımlarını tek bir iş akışında birleştiriyor.

TEK AKIŞTA TÜM OPERASYON BİRLEŞTİ

Derya Kurucu Ortağı ve CEO'su Oğuzhan Karaca, "Biz lojistik operasyonları bütüncül bir iş akışı olarak görüyoruz.

Geliştirdiğimiz yapay zekâ altyapısı tedarikçi ve taşıyıcı bulmaktan, müşteri bulma ve yük takibine kadar tüm adımları bir araya getiriyor.

Böylece operasyonlar optimize edilebilir bir yapıya dönüşüyor. Amacımız parçalı operasyonları tek bir akışta birleştirmeye devam ederek doğru eşleşmeleri gerçek zamanlı ve düşük aracı maliyetiyle yapmak" dedi.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Teknoloji