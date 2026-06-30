ABD'den Anthropic kararı: Claude Mythos 5 kısıtlaması kısmen gevşetildi
ABD yönetimi, güvenlik endişeleri nedeniyle erişime kapattığı Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modeli "Claude Mythos 5" üzerindeki kısıtlamaları kısmen gevşetti. Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla model 100'den fazla güvenilir kuruma yeniden açılırken, tüketici odaklı "Fable 5" sürümü için belirsizlik ve sıkı hükümet denetimi devam ediyor.
Hızlı Özet Göster
- ABD yönetimi, Anthropic'in yapay zeka modeli Claude Mythos 5 için uygulanan erişim kısıtlamalarını kısmen gevşeterek 100'den fazla güvenilir ABD kuruluşuna modeli yeniden sunma izni verdi.
- ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in hükümetle birlikte güvenlik risklerini azaltmaya yönelik önemli adımlar attığını belirterek kısmi onay verdi.
- Tüketicilere yönelik Claude Fable 5 sürümü için henüz izin verilmezken, Anthropic bu konuda ABD yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor.
- Yeni kararla Mythos 5'i kullanma yetkisi verilen kuruluşların yabancı uyruklu çalışanları da belirlenen güvenlik şartları altında modele erişebilecek.
- Trump yönetiminin endişeleri, Anthropic'in modeli Çin bağlantılı olduğu değerlendirilen Güney Kore merkezli bir telekomünikasyon şirketine açmasıyla artmıştı.
ABD yönetimi, Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modeli "Claude Mythos 5" için uyguladığı erişim kısıtlamalarını kısmen gevşetti. Wired'ın haberine göre şirket, büyük şirketler, kritik altyapı sağlayıcıları ve devlet kurumlarının da bulunduğu 100'den fazla güvenilir ABD kuruluşuna modeli yeniden sunabilecek. Ancak tüketicilere yönelik "Claude Fable 5" sürümü için henüz benzer bir izin verilmedi.
ABD HÜKÜMETİ KISITLAMALARI NEDEN GEVŞETTİ?
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Anthropic yöneticilerine gönderdiği mektupta, şirketin hükümetle birlikte güvenlik risklerini azaltmaya yönelik önemli adımlar attığı belirtildi. Bu değerlendirme sonrasında belirli güvenilir ortakların Mythos 5 modelini yeniden kullanmasına onay verildi.
Kararda, modelin tamamen serbest bırakılmadığına da dikkat çekildi. Haziran ayında yürürlüğe giren diğer güvenlik şartlarının geçerliliğini koruduğu ve denetim sürecinin devam ettiği ifade edildi.
FABLE 5 İÇİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Anthropic Sözcüsü Eduardo Maia Silva, hükümetten gelen bildirimin ardından en güçlü siber güvenlik modeli olan Mythos 5'i onaylanan altyapı sağlayıcılarına yeniden açmak için çalıştıklarını söyledi.
Şirket, aynı zamanda tüketici odaklı Fable 5 modelinin yeniden kullanıma sunulması konusunda da ABD yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray ile yapılan temasların devam ettiğini ve tarafların kalıcı bir politika çerçevesi oluşturmayı hedeflediğini aktarıyor.
DİKKAT ÇEKEN NOKTA: SADECE MYTHOS 5 İÇİN KISMİ ONAY VERİLDİ
YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN DE YENİ DÜZENLEME GELDİ
Yaklaşık iki hafta önce Beyaz Saray'ın gönderdiği ihracat kontrol talimatı, Mythos ve Fable 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini ciddi şekilde sınırlandırmıştı. Bunun üzerine Anthropic iki modele de erişimi tamamen kapatmıştı.
Yeni kararla birlikte, Mythos 5'i kullanma yetkisi verilen kuruluşların yabancı uyruklu çalışanları da belirlenen güvenlik şartları altında modele erişebilecek. Aynı esneklik Anthropic'in kendi yabancı çalışanları için de geçerli olacak.
KRİZİN ARKASINDA HANGİ ENDİŞELER VARDI?
Wired'ın aktardığı bilgilere göre Trump yönetiminin endişeleri, Anthropic'in modeli Çin bağlantılı olduğu değerlendirilen Güney Kore merkezli bir telekomünikasyon şirketine erişime açtığının öğrenilmesiyle arttı.
Bunun yanında Amazon ile ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, Fable 5 modelinin güvenlik açıkları üzerinden kötüye kullanılabileceğine ilişkin uyarıları da Beyaz Saray'ın daha sert önlemler almasına neden oldu.
Yaşanan gelişmeler sonrasında Anthropic, siber güvenlik ve yapay zeka güvenliği ekiplerinden üst düzey isimleri Washington'a göndererek ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.
YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ DÖNEMİN İŞARETİ
Uzmanlara göre yaşanan süreç yalnızca Anthropic'i değil, ABD'deki tüm büyük yapay zeka şirketlerini ilgilendiriyor. OpenAI'nin de Trump yönetiminin talebi doğrultusunda GPT 5.6 modellerinin yayımlanmasını ertelemesi, hükümet denetiminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
OpenAI Stratejik Gelecekler Ekibi Başkanı ve eski Beyaz Saray yapay zeka danışmanı Dean Ball da öncü yapay zeka geliştiricilerinin artık yeni modelleri yayımlamadan önce fiilen hükümetten onay almak zorunda kalabileceklerini savundu.
Anthropic açısından süreç yalnızca teknik değil, ticari sonuçlar da doğurdu. Şirketin daha önce savunma projeleri ve tedarik zinciri riskleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtığı, son ihracat kısıtlamalarının ardından ise yatırımcıların şirketin geleceğine ilişkin acil değerlendirmeler yaptığı belirtildi.
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