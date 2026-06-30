ABD'den Anthropic kararı: Claude Mythos 5 kısıtlaması kısmen gevşetildi

Yeni kararla birlikte, Mythos 5'i kullanma yetkisi verilen kuruluşların yabancı uyruklu çalışanları da belirlenen güvenlik şartları altında modele erişebilecek. Aynı esneklik Anthropic'in kendi yabancı çalışanları için de geçerli olacak.

Yaklaşık iki hafta önce Beyaz Saray'ın gönderdiği ihracat kontrol talimatı, Mythos ve Fable 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini ciddi şekilde sınırlandırmıştı. Bunun üzerine Anthropic iki modele de erişimi tamamen kapatmıştı.

KRİZİN ARKASINDA HANGİ ENDİŞELER VARDI?

Wired'ın aktardığı bilgilere göre Trump yönetiminin endişeleri, Anthropic'in modeli Çin bağlantılı olduğu değerlendirilen Güney Kore merkezli bir telekomünikasyon şirketine erişime açtığının öğrenilmesiyle arttı.

Bunun yanında Amazon ile ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, Fable 5 modelinin güvenlik açıkları üzerinden kötüye kullanılabileceğine ilişkin uyarıları da Beyaz Saray'ın daha sert önlemler almasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Anthropic, siber güvenlik ve yapay zeka güvenliği ekiplerinden üst düzey isimleri Washington'a göndererek ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Uzmanlara göre yaşanan süreç yalnızca Anthropic'i değil, ABD'deki tüm büyük yapay zeka şirketlerini ilgilendiriyor. OpenAI'nin de Trump yönetiminin talebi doğrultusunda GPT 5.6 modellerinin yayımlanmasını ertelemesi, hükümet denetiminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

OpenAI Stratejik Gelecekler Ekibi Başkanı ve eski Beyaz Saray yapay zeka danışmanı Dean Ball da öncü yapay zeka geliştiricilerinin artık yeni modelleri yayımlamadan önce fiilen hükümetten onay almak zorunda kalabileceklerini savundu.

Anthropic açısından süreç yalnızca teknik değil, ticari sonuçlar da doğurdu. Şirketin daha önce savunma projeleri ve tedarik zinciri riskleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtığı, son ihracat kısıtlamalarının ardından ise yatırımcıların şirketin geleceğine ilişkin acil değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

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