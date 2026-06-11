X çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Haziran 2026 X (Twitter) erişim sorunu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Downdetector verilerine göre sabah saatlerinde kullanıcı bildirimlerinde belirgin bir artış yaşandı.

Kullanıcılar platforma erişebilse de akışın normal çalışmadığını ve bazı işlemlerin yavaşladığını belirtti.

Downdetector raporlarında uygulama sorunları yüzde 44, akış ve zaman çizelgesi sorunları yüzde 25, web sitesi kaynaklı problemler yüzde 18 oranında öne çıktı.

X yönetimi yaşanan aksaklıklarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sorunun teknik güncelleme veya bölgesel sunucu kaynaklı geçici bir durumdan mı kaynaklandığı netlik kazanmadı.

Kullanıcıların bir bölümü platforma giriş yapabilse de zaman akışında gecikmeler yaşandığını ve bazı içeriklerin görüntülenemediğini ifade etti.

X'te sabah saatlerinde yaşanan aksaklık, kullanıcı raporlarına yansıdı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Downdetector aittir) DOWNDETECTOR VERİLERİNDE ANİ YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ Kesinti ve erişim problemlerini takip eden Downdetector verileri de sabah saatlerinde kullanıcı bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Grafiklerde, günün erken saatlerinde rapor sayısında kısa süreli bir yükseliş görülürken, bildirilen sorunların büyük bölümünün uygulama performansı ve akış yenileme problemleriyle ilgili olduğu dikkat çekti. Kullanıcı raporlarına göre en sık bildirilen sorunlar şu şekilde sıralandı: EN FAZLA HANGİ SORUNLAR BİLDİRİLDİ? Giriş problemleri: %56

Akış yenileme sorunları: %22

Sunucu bağlantı hataları: %17



Raporlanan veriler, en büyük problemin kullanıcıların hesaplarına erişim aşamasında yaşandığını gösterdi.