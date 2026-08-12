Steam çöktü mü? 12 Ağustos sunucu ve bağlantı sorunlarında son durum

Bu bildirimler, sorunun yalnızca kullanıcı adı ve şifreyle giriş aşamasını değil, Steam'in çevrim içi hizmetlerine erişimi de etkilediğine işaret ediyor.

12 Ağustos Çarşamba günü Steam'de dünya genelindeki kullanıcıları etkileyen erişim sorunları yaşandı. Bazı oyuncular hesaplarına giriş yapamadığını belirtirken, bazıları oyun indirme, mağaza ve satın alma işlemlerinde hata mesajlarıyla karşılaştı. Steam tarafından sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erişim problemi yaşayan bazı kullanıcılar oyun indirme sırasında hata aldığını bildirdi. Steam mağazasında işlem yapmak ve internet sitesi üzerinden satın alma gerçekleştirmek isteyen oyuncuların da sorunlarla karşılaştığı belirtildi.

STEAM'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Steam cephesinden kesintinin nedeni veya hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceği konusunda henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu nedenle sorunun sunuculardan mı yoksa başka bir teknik aksaklıktan mı kaynaklandığı şu aşamada net değil.

STEAM MİLYONLARCA OYUNCU TARAFINDAN KULLANILIYOR

Valve Corporation tarafından 2003 yılında kullanıma açılan Steam; oyun ve yazılım satın alma, indirme ve kullanma imkanı sunan dijital bir platform. Sistem aynı zamanda otomatik güncellemeler, çevrim içi çok oyunculu oyunlar ve topluluk özellikleri gibi hizmetler de sağlıyor.

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