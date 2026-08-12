Steam çöktü mü? 12 Ağustos sunucu ve bağlantı sorunlarında son durum
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, küresel çapta erişim sorunuyla karşı karşıya. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmakta, oyun indirmekte ve mağaza satın alımlarında hata alırken, gözler Valve'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
12 Ağustos Çarşamba günü Steam'de dünya genelindeki kullanıcıları etkileyen erişim sorunları yaşandı. Bazı oyuncular hesaplarına giriş yapamadığını belirtirken, bazıları oyun indirme, mağaza ve satın alma işlemlerinde hata mesajlarıyla karşılaştı. Steam tarafından sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BAĞLANTI SORUNU İLK SIRADA
Haberler.com'da yer alan bilgilere göre kullanıcı bildirimleri, yaşanan aksaklığın büyük ölçüde sunucu bağlantısıyla ilgili olduğunu gösteriyor.
Bildirilen sorunların dağılımı şöyle:
Bu bildirimler, sorunun yalnızca kullanıcı adı ve şifreyle giriş aşamasını değil, Steam'in çevrim içi hizmetlerine erişimi de etkilediğine işaret ediyor.
OYUN İNDİRME VE MAĞAZA İŞLEMLERİ DE ETKİLENDİ
Erişim problemi yaşayan bazı kullanıcılar oyun indirme sırasında hata aldığını bildirdi. Steam mağazasında işlem yapmak ve internet sitesi üzerinden satın alma gerçekleştirmek isteyen oyuncuların da sorunlarla karşılaştığı belirtildi.
Kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarında benzer şikayetlerin artması, kesintinin birden fazla kişiyi etkileyen daha geniş çaplı bir teknik problem olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
STEAM'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
STEAM MİLYONLARCA OYUNCU TARAFINDAN KULLANILIYOR
Valve Corporation tarafından 2003 yılında kullanıma açılan Steam; oyun ve yazılım satın alma, indirme ve kullanma imkanı sunan dijital bir platform. Sistem aynı zamanda otomatik güncellemeler, çevrim içi çok oyunculu oyunlar ve topluluk özellikleri gibi hizmetler de sağlıyor.
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