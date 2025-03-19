Yenilenmiş akıllı telefon pazarı Türkiye’de yüzde 10’a yaklaştı!

Küresel akıllı telefon sevkiyatlarının, IDC verilerine göre 2024 yılında yüzde 6.2 artarak 1.24 milyar adede ulaştığı tahmin ediliyor. 2025 yılında, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 2.3 artarak 1.26 milyar adede ulaşması bekleniyor. Yenilenmiş telefonlar, profesyonel olarak test edilmiş, onarılmış ve yeniden paketlenmiş cihazlardan oluşuyor.



İkinci el telefonlardan farklı olarak, yenilenmiş telefonlar genellikle garanti, kalite kontrolü ve bazı durumlarda yeni parçalarla sunuluyor. EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. İkinci el cep telefonu piyasasında yenilenmiş ürünlerin pazar payı yüzde 10'a yaklaştı. Biz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğumuz avantajları tüketicilerle buluşturmaya, yerel iş ortaklarımızı da büyütmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.



450 BİNDEN FAZLA CİHAZ YENİLENDİ

EasyCep'in son bir yılda tek başına 200 binden fazla elektronik cihaz yenileyerek ekonomiye kazandırdığının ve 90 milyon dolardan fazla ithalatın önüne geçtiklerinin altını çizen Özdemir, "Kurulduğumuzdan bu yana 450 binden fazla ürünü tekrar kullanıma sunmuş olduk. 2024'te ciromuzda yüzde 90 artış kaydederek neredeyse 2 kat büyümeye imza attık ve hızla büyümemizi sürdürdük. 2025 yılında sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Avrupa akıllı telefon pazarının 2024 yılında yüzde 5 büyüyerek 136 milyon adet sevkiyata ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sevkiyatların yüzde 30'u, 800 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip premium modellerden oluşuyor.



ESNAFA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

İkinci el telefon pazarındaki esnafa işlerini büyütme olanağı veren iş ortaklığı modelinin teknoloji altyapısı EasyCep tarafından geliştirildi. Sisteme entegre olan iş ortakları bu sayede müşterilerine EasyCep sistemindeki tüm marka ve modellerdeki ürünleri sunabiliyor, lojistik ve depo süreçlerini dijital olarak kolayca yönetebiliyor. Yerel işletmelerin tüketicilerden aldıkları ikinci el cihazlar da EasyCep tarafından yenilenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. İşletmelerin cihaz alımı için Fibabanka tarafından faizsiz kredi olanakları da sunulan iş modeli sayesinde esnaf, EasyCep'in çok kanallı satış ağına erişim sağlıyor.



VERGİ KAYBI AZALACAK

Yenilenmiş elektronik ürün pazarının büyümeye devam etmesine karşın güvencesiz ve garantisiz ürünlerin satışının hâlâ pazarın yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu vurgulayan Mehmet Akif Özdemir, "Bakanlık düzenlemesinin dışında kalan bu pazarda tüketiciler ikinci el telefon almak istediklerinde, aldıkları cihazın kondisyonu hakkında yetersiz bilgiyle hareket etmek zorunda kalıyor.



Garantisiz ürün almak durumunda kalıyor. Daha da önemlisi, veri güvenliği konusunda yeterli titizlik gösterilmediğinden kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riski tüketicileri tehdit ediyor. Her vatandaşı ilgilendiren bir yönü de, kayıt dışı olan bu pazar nedeniyle devletimizin uğradığı vergi kaybı. EasyCep olarak iş ortaklığı modelimizle, hem tüketicileri bu risklerden korumayı hem de ülkemizin vergi kaybını azaltarak ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.



ÇEVRE DOSTU VE DAHA UCUZ

Yenilenmiş telefonlar, sıfır modellere kıyasla yüzde 20 ila yüzde 50 arasında daha ucuzdur.



Amiral gemisi bir modeli, daha düşük bir fiyatla alma fırsatı sunar.



Profesyonel teknisyenler tarafından test edilir, gerekli onarımlar yapılır ve tam performansla çalışması sağlanır.



Batarya, ekran, hoparlör, kamera gibi bileşenler test edilir.



Çoğu yenilenmiş telefon garantili olarak satılıyor.



Apple, Samsung, Amazon ve operatörler gibi güvenilir satıcılardan alındığında resmi destek ve iade imkânı sunulur.



Elektronik atıkları (e-waste) azaltarak çevreye duyarlı bir seçim yapmış olursunuz.



Yeni cihaz üretimi için harcanan enerji-malzeme tüketimi azalır.



İkinci el telefonlarda sistemsel riskler ve yazılım eksiklikleri olabilirken, yenilenmiş cihazlar genellikle orijinal yazılım ve güncellemeleri destekler.



Çalıntı veya sahte telefon riskinden kaçınırsınız.



IMEI numarası ve donanımı kontrol edildiğinden, kilitli veya illegal bir cihaz alma riski daha düşüktür.

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