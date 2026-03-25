Mobil bankacılık uygulamalarının hızla yaygınlaşması, siber suçluların odağını da bu alana kaydırdı. Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yayımlanan"Mobil Tehditlerin Evrimi"raporuna göre, Android işletim sistemli cihazları hedef alan bankacılık Truva atı saldırıları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 56 arttı. Kullanıcıların çevrimiçi bankacılık, e-ödeme ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmek amacıyla geliştirilen bu zararlı yazılımlar, en çok sahte mesajlar, oltalama bağlantıları ve virüslü internet siteleri aracılığıyla yayılıyor.



ZARARLI PAKETLER ARTIYOR

Raporda yer alan verilere göre; tehdit yalnızca artmakla kalmıyor, aynı zamanda daha organize ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüşüyor. Android platformu için geliştirilen benzersiz zararlı APK kurulum paketlerinin sayısı 2025 yılında yüzde 271 artarak 255 bin seviyesini aştı. Bu keskin yükseliş, mobil bankacılık dolandırıcılığının siber suç ekonomisinde önemli bir gelir kapısı haline geldiğini ortaya koyuyor. Dünya genelinde Mamont ve Creduz adlı zararlı yazılım aileleri öne çıkarken, farklı coğrafyalarda kullanıcıların mobil finans uygulamaları üzerinden hedef alındığı görülüyor. Türkiye'de ise tehdit haritasında Coper adlı bankacılık Truva atı ile bu zararlıyı cihazlara taşıyan Hqwar yükleyici yazılımı dikkat çekiyor.



Bu tür zararlılar kullanıcıların SMS'lerine erişebiliyor, bankacılık uygulamalarını taklit edebiliyor ve iki faktörlü doğrulama kodlarını ele geçirerek finansal hesapların kontrolünü saldırganlara bırakabiliyor.



YENİ CİHAZ TUZAĞINA DİKKAT

Kaspersky Zararlı Yazılım Analiz Ekibi Lideri Anton Kivva, mobil tehditlerde yeni ve daha tehlikeli bir eğilimin yükseldiğine dikkat çekti. Kivva, yalnızca indirilen uygulamaların değil, bazı cihazların üretim aşamasında zararlı yazılımlarla birlikte gelebileceğini belirterek, "Triada ve Keenadu gibi arka kapı yazılımlarını artık daha sık görüyoruz. Kullanıcılar yeni bir cihaz aldıklarını düşünürken aslında enfekte bir sistem kullanıyor olabilir. Bu tür tehditler cihaz üzerinde neredeyse sınırsız kontrol sağlayabiliyor"değerlendirmesinde bulundu.



Küresel ölçekte mobil tehditlerin genişlemesinde mobil ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, kripto varlık kullanımındaki artış ve uzaktan çalışma modellerinin etkili olduğu ifade ediliyor. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda dijital finans araçlarının hızla benimsenmesi, siber saldırganlar için yeni fırsatlar yaratıyor.



Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli saldırı tekniklerinin de devreye girmesiyle mobil tehditlerin daha karmaşık ve tespit edilmesi zor bir hale geleceği uyarısında bulunuyor.



Ayrıca artan risklere karşı kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, uygulamaların yalnızca resmi mağazalardan indirilmesi, uygulama izinlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, işletim sistemi güncellemelerinin aksatılmaması ve güvenilir mobil güvenlik çözümlerinin kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



