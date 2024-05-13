AI’NTEP Yapay Zeka Festivali Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi: Akademisyenler, iş insanları, yöneticiler, uzmanlar ve yapay zeka meraklılarının ortak adresi

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İçerdiği etkinlikler ve kapsamı ile katılımcılara hem bilgi edinme hem de ağ oluşturma fırsatı sunan AI'NTEP Festivali'inde; "İş Dünyasında Yapay Zekanın Rolü: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri", "Yapay Zeka ve Endüstri Uygulamaları, Yapay Zeka Hakkında Teknolojik Yenilikler ve Araştırmalar", "Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka Kullanımları", "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları", "Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim" konuları; akademisyenler, iş insanları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından tartışıldı ve tanıtıldı. HKÜ REKTÖRÜ PROF. DR. TÜRKAY DERELİ, TÜRKİYE'NİN İLK ÜRETKEN YAPAY ZEKA TABANLI AKILLI EĞİTİM ASİSTANINI TANITTI HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli AI'NTEP festivalinde, Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiği ve devreye alındığının müjdesi de verildi.

Üniversitenin öğrenci bilgi/yönetim sistemi ile entegre bir şekilde çalışan yenilikçi eğitim aracını tanıtan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve üniversitemizin 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek, öğrenme hızını ve kalitesini artırabilecek. HKÜ olarak, tüm eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde yapay zekanın gücünü etkin bir biçimde ve sonuna kadar kullanma konusunda kararlıyız" dedi.