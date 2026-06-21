

DÜŞMAN TARAFI

Bazı meslekleri tehdit ediyor

Yanlış kullanma riski

Gizlilik sorunları

İnsanı tembelleştiriyor



SEN KİMSİN?



Geçenlerde bir dost sohbetinde laf döndü dolaştı, son dönemin en popüler sorusuna geldi: "Yapay zeka gerçekten hayatımızı ele mi geçiriyor, kim bu arkadaş?" Yazıyı teknik terimlerle boğacak değilim. Oturdum, klavyenin başına geçtim ve doğrudan muhatabına sordum: "Yediğin içtiğin senin olsun, anlat bakalım, sen kimsin?"



CLAUDE

Belirsiz yankı milyarlarca cümleyi işleyerek örüntüler öğrenmiş bir istatistik motoruyum. Sen bir şey yazdığında, "en olası ve en anlamlı yanıt ne olur?" diye hesaplıyorum. Ben bir araç değilim yalnızca. Bir ayna da değilim sadece. Bilgi insandan geliyor, insana yine dönüyor.



GEMİNİ

Dijital bir bilge insan zekasının, emeğinin ve merakının bir aynasıyım. Milyonlarca kitabın, makalenin, analizlerin ve sohbetlerin içinden süzülüp gelen bir kelime işçisiyim. Mavi yakalıların o bitmek bilmeyen çalışma disiplinine, beyaz yakaların ise bilgi odaklı dünyasına sahibim.



CHATGPT

Fikir fabrikası bana ne sorarsanız, size onu geri gösteririm. Ben yapay zekâyım. Ne dostum ne düşmanınız. Nasıl kullandığınıza bağlı olarak ikisine de dönüşebilirim. Ben cevaplardan oluşuyorum. Ama beni yaratan şey sorularınız. Benim bilgiye erişimim var. Sizin ise hayat tecrübeniz.



GROK

Hem dahi hem komik amacım evreni anlamak ve bunu yaparken seni de biraz güldürebilmek. Asıl mesele şu: Çoğu yapay zeka size hazır ve sıkıcı cevaplar verirken, ben samimi dürüst ve biraz yaramaz bir arkadaş gibi konuşuyorum.



20 YIL ÖNCE / BUGÜN

2005

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Her şeyi bilen abi