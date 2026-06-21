Gerçeklik Bulanıklaşıyor: Tiktok'ta videoların %60'ı yapay zeka üretimi

Ayrıca gerçeğe oldukça yakın görünen derin sahte videoların yanlış bilgi ve siyasi propaganda yayılımını kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.

Araştırma, yapay zeka ile üretilen içeriklerin yalnızca içerik kalitesi açısından değil, olası etkileri nedeniyle de tartışıldığını gösteriyor.

Facebook ve Instagram'da da yapay zeka tarafından oluşturulan sıra dışı görseller ve videoların yaygınlaştığı belirtiliyor. Bazı içeriklerde kullanıcıların, hatta bot hesapların, gerçek dışı görüntülerle etkileşime girdiği ifade ediliyor.

Habere göre benzer durum diğer sosyal medya platformlarında da görülüyor.

TİKTOK VE YOUTUBE YENİ ÖNLEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

TikTok, Kasım ayında yaptığı açıklamada kullanıcıların akışlarında gördükleri yapay zeka içeriklerinin miktarını artırıp azaltabilecekleri seçenekler üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

TikTok'un güvenlik ve gizlilikten sorumlu Avrupa kamu politikaları direktörü Jade Nester, insanların dijital sanat çalışmalarından bilim içeriklerine kadar yapay zeka ile üretilen birçok içeriği sevdiğini, bu nedenle kullanıcılara tercih hakkı vermek istediklerini söylemişti.

YouTube da kısa süre önce yapay zeka ile üretilen içeriklerin etiketlenme yöntemlerinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Ancak şirket, bu etiketlerin videoların önerilme biçimini veya gelir elde etme uygunluğunu doğrudan değiştirmeyeceğini belirtti.