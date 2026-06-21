Gerçeklik Bulanıklaşıyor: Tiktok'ta videoların %60'ı yapay zeka üretimi
Video düzenleme platformu Kapwing'in araştırmasına göre, TikTok'ta yeni kullanıcıların karşısına çıkan videoların yüzde 60'ını yapay zeka ile üretilmiş içerikler oluşturuyor. Özellikle çocuklara yönelik videolarda insan üretimini neredeyse sıfırlayan bu algoritmik dönüşüm, uzmanlara göre dijital güvenlik ve zihinsel gelişim açısından yeni riskler barındırıyor.
Hızlı Özet Göster
- TikTok'ta yeni kullanıcılara gösterilen videoların yaklaşık yüzde 60'ı yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklerden oluşuyor.
- Kapwing'in araştırmasına göre #cartoonkids etiketi altındaki 100 videodan yalnızca 3'ü insanlar tarafından üretildi.
- TikTok'un öneri algoritması kullanıcı yapay zeka içeriklerine ilgi gösterdiğinde bunu algılayarak daha fazla benzer video gösteriyor.
- TikTok Kasım ayında kullanıcıların akışlarındaki yapay zeka içeriklerinin miktarını ayarlayabilecekleri seçenekler üzerinde çalıştığını duyurdu.
- Uzmanlar çocukların ve gençlerin yoğun şekilde maruz kaldığı düşük kaliteli yapay zeka içeriklerinin zihinsel gelişim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
TikTok'ta yapay zeka ile üretilen düşük kaliteli içeriklerin sayısı hızla artıyor. Futurism'in aktardığı ve video düzenleme şirketi Kapwing'in araştırmasına dayanan verilere göre, platformun "Sizin İçin" sayfasında yeni kullanıcılara gösterilen videoların yaklaşık yüzde 60'ı yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklerden oluşuyor.
ÇOCUK İÇERİKLERİNDE TABLO DAHA DA DİKKAT ÇEKİCİ
Araştırmaya göre yapay zeka içeriklerinin en yoğun görüldüğü kategori çocuklara yönelik videolar oldu.
#cartoonkids etiketi altında incelenen 100 videodan yalnızca 3'ünün insanlar tarafından üretildiği belirtildi. Geri kalan içeriklerin büyük bölümü yapay zeka tarafından oluşturuldu.
Rapor, özellikle küçük yaştaki kullanıcıların yoğun şekilde bu içeriklerle karşılaştığını ortaya koydu.
ALGORİTMA İLGİYİ FARK EDİNCE DAHA FAZLASINI GÖSTERİYOR
Kapwing'in bulgularına göre bir kullanıcı yapay zeka içeriklerine ilgi gösterdiğinde TikTok'un öneri sistemi bunu hızla algılıyor.
Bu durum, kullanıcının karşısına çıkan yapay zeka içeriklerinin sayısının daha da artmasına neden oluyor. Kısacası algoritma, benzer videoları göstermeye devam ederek akışı yapay içeriklerle doldurabiliyor.
UZMANLAR GENÇ KULLANICILAR KONUSUNDA UYARIYOR
Araştırma, yapay zeka ile üretilen içeriklerin yalnızca içerik kalitesi açısından değil, olası etkileri nedeniyle de tartışıldığını gösteriyor.
Uzmanlar, çocukların ve gençlerin yoğun şekilde maruz kaldığı düşük kaliteli yapay zeka içeriklerinin zihinsel gelişim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
Ayrıca gerçeğe oldukça yakın görünen derin sahte videoların yanlış bilgi ve siyasi propaganda yayılımını kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.
SORUN YALNIZCA TİKTOK İLE SINIRLI DEĞİL
Habere göre benzer durum diğer sosyal medya platformlarında da görülüyor.
Facebook ve Instagram'da da yapay zeka tarafından oluşturulan sıra dışı görseller ve videoların yaygınlaştığı belirtiliyor. Bazı içeriklerde kullanıcıların, hatta bot hesapların, gerçek dışı görüntülerle etkileşime girdiği ifade ediliyor.
Bu durum sosyal medya platformlarında insan üretimi içeriklerle yapay üretim içerikler arasındaki ayrımın giderek zorlaşmasına yol açıyor.
TİKTOK VE YOUTUBE YENİ ÖNLEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
TikTok, Kasım ayında yaptığı açıklamada kullanıcıların akışlarında gördükleri yapay zeka içeriklerinin miktarını artırıp azaltabilecekleri seçenekler üzerinde çalıştığını duyurmuştu.
TikTok'un güvenlik ve gizlilikten sorumlu Avrupa kamu politikaları direktörü Jade Nester, insanların dijital sanat çalışmalarından bilim içeriklerine kadar yapay zeka ile üretilen birçok içeriği sevdiğini, bu nedenle kullanıcılara tercih hakkı vermek istediklerini söylemişti.
YouTube da kısa süre önce yapay zeka ile üretilen içeriklerin etiketlenme yöntemlerinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Ancak şirket, bu etiketlerin videoların önerilme biçimini veya gelir elde etme uygunluğunu doğrudan değiştirmeyeceğini belirtti.
GERÇEK İLE YAPAY ARASINDAKİ ÇİZGİ BULANIKLAŞIYOR
Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gerçek görüntüler ile yapay olarak üretilen içerikleri ayırt etmek giderek zorlaşıyor.
Haberde yer verilen bilgilere göre, dünyanın önde gelen derin sahte uzmanlarından Hany Farid bile artık kendi gözlerine eskisi kadar güvenmediğini söylüyor.
Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının karşılaştıkları içeriklerin gerçekliğini doğrulamasını her geçen gün daha da güç hale getiriyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)