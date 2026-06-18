GTA 6 ön sipariş 25 Haziran'da açılacak: Resmi kapak görseli paylaşıldı!

Ön sipariş duyurusunda yeni bir fragman yer almadı ve oynanış detayları sınırlı kalmaya devam ediyor.

GTA 6'nın standart sürüm fiyatı ve özel edisyon seçenekleri henüz açıklanmadı.

Rockstar Games, yaklaşık 30 saniyelik bir video ile oyunun resmi kapak görselini ilk kez paylaştı.

GTA 6 için beklenen ön sipariş tarihi netleşti. Rockstar Games, oyunun 25 Haziran itibarıyla dijital mağazalarda ve seçili perakendecilerde ön siparişe açılacağını duyurdu. Sosyal medyada duyuruyu yorumlayan bazı kullanıcılar "Sonunda!" ifadesiyle uzun bekleyişlerinin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ 25 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği GTA 6 için pazarlama süreci hız kazandı. Beebom'un haberine göre Rockstar Games, X platformunda yaptığı paylaşımla ön sipariş tarihini resmen açıkladı.

Paylaşımda, Grand Theft Auto VI ön siparişlerinin 25 Haziran'da dijital mağazalarda ve seçili perakendecilerde başlayacağı bildirildi. Böylece oyuncular, çıkış gününü beklemeden oyunu kütüphanelerine eklemek için ilk adımı atabilecek.

Rockstar Games GTA 6 için resmi kapak görselini yayınladı!

RESMİ KAPAK GÖRSELİ DE PAYLAŞILDI

Rockstar Games, ön sipariş duyurusunu kısa bir video ile yaptı. Yaklaşık 30 saniyelik videoda GTA 6'nın resmi kapak görseli de ilk kez gösterildi.

Ancak duyuruda yeni bir fragman yer almadı. Bu nedenle oyunun oynanışı, hikayesi ve karakterlerine dair yeni ayrıntılar şimdilik sınırlı kalmaya devam ediyor.

FİYAT VE SÜRÜM SEÇENEKLERİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

GTA 6 için en çok merak edilen başlıklardan biri fiyat tarafı. Rockstar Games, oyunun standart sürümünün fiyatını ya da özel sürümlerinin olup olmayacağını henüz açıklamadı.

Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte fiyat ve edisyon bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Şimdilik oyuncuların bildiği ana bilgiler şöyle:

Başlık Açıklama Ön sipariş tarihi 25 Haziran Satış kanalları Dijital mağazalar ve seçili perakendeciler Kapak görseli Resmi olarak paylaşıldı Yeni fragman Duyuruda yayımlanmadı Fiyat bilgisi Henüz açıklanmadı

GTA 6'da yer alan Vice City'den yeni bir görüntü paylaşıldı.

GTA 6 İÇİN LANSMAN TAKVİMİ BELİRGİNLEŞİYOR

GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacağı belirtiliyor. Ön sipariş tarihinin açıklanması, Rockstar Games'in lansman dönemine doğru daha somut adımlar attığını gösteriyor.

Oyuna yönelik ilginin yüksek olması, sadece oyuncuların değil farklı sektörlerden firmaların da hazırlık yapmasına yol açıyor. Kaynak haberde, bir otomobil firmasının GTA 6 için işlerini askıya almasının bu ilginin dikkat çeken örneklerinden biri olduğu aktarıldı.

(Haberde yer alan görseller Rockstar Games ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji