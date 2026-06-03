Yapay zeka yatırımları bilgisayar fiyatlarını uçurdu: Sadece bu yıl %60 zam geldi!

Yapay zeka devrimi teknoloji dünyasını ve iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirirken, bu dönüşümün donanım faturası son kullanıcının cebine yansımaya başladı. Yani "ben ücretsiz uygulama kullanıyorum" deseniz bile, donanım fiyatlardaki artış üzerinden herkes bedel ödüyor. Gerek kurumsal tarafta gerekse bireysel kullanımda yerleşik "Yapay Zeka Bilgisayarlarına" (AI PC) olan talep hızla ivme kazanıyor. BELLEK YUTAN CANAVAR Ancak devasa yapay zeka veri merkezlerinin doymak bilmeyen bellek (RAM ve SSD) iştahı, küresel tedarik zincirinde büyük bir kırılmaya yol açmış durumda. Üreticilerin kapasitelerini veri merkezlerine kaydırması, başta dizüstü bilgisayarlar olmak üzere tüm tüketici elektroniği pazarında fiyatları hızla yukarı çekiyor. Sektörden gelen güncel 2026 verileri, tablonun ve arz daralmasının ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. IDC ve TrendForce raporlarına göre, yapay zeka veri merkezlerinin bu yıl küresel üst düzey DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini tek başına tüketmesi bekleniyor.

Küresel veri merkezlerinin yapay zeka operasyonları için yüksek miktarda bellek (RAM ve SSD) tüketmesi, küresel tedarik zincirini bozarak bilgisayar fiyatlarında sadece bu yıl yüzde 60'a varan zamlara yol açtı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



SADECE BU YIL % 60 ZAM



Samsung, SK Hynix ve Micron gibi endüstri devleri, üretim bantlarını kâr marjı çok daha yüksek olan yapay zeka odaklı HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplerine kaydırdı. Üretimdeki fiziksel kısıtlar gereği, üretilen her bir HBM çipi, standart bilgisayarlarda kullanılan üç adet DDR5 çipinin üretim kapasitesini yok ediyor. Bu yapısal değişim ve kapasite kaydırması, 2026'nın ilk çeyreğinde standart DRAM sözleşme fiyatlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 ila 60 arasında radikal bir artışa neden oldu. Tüketici elektroniği ve son kullanıcı deneyimi tarafında bu kriz, çifte bir baskı yaratıyor. Standart bir dizüstü bilgisayarın donanım maliyetinin (BOM) yaklaşık yüzde 15 ile 20'sini bellek yongaları oluşturuyor. Üstelik piyasaya yeni sürülen "AI PC" modelleri, yapay zeka işlemlerini cihaz üzerinde yürütebilmek için standart bilgisayarlardan çok daha yüksek RAM kapasitelerine (minimum 16GB veya 32GB) ihtiyaç duyuyor.



YAPISAL DEĞİŞİM ZAMANI



Analistler, daralan arz ve AI PC'lerin yüksek bellek gereksiniminin birleşmesiyle, önümüzdeki dönemde yeni bir bilgisayar edinme maliyetinin yüzde 60'a varan oranlarda artabileceği konusunda uyarıyor. Akıllı telefon üreticilerinin bile bellek fiyatlarındaki bu ralli nedeniyle 2026 üretim hedeflerini revize ettiği bir ekosistemde, bütçe dostu donanıma erişmek giderek zorlaşıyor. Pandemi dönemindeki lojistik kaynaklı geçici çip krizinin aksine, mevcut bellek darboğazı tamamen "yapısal" bir değişime dayanıyor ve yeni çip fabrikaları tam kapasite devreye girene kadar (2027-2028) fiyatların normale dönmesi beklenmiyor.



Bu nedenle, teknoloji yatırımı yapmayı, kurumlarındaki veya evlerindeki bilgisayarları yenilemeyi planlayan kullanıcıların, bekle-gör politikası yerine alım kararlarını erkene çekmeleri, artan maliyetlere karşı atılabilecek en rasyonel adım olarak öne çıkıyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji