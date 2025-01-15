Fergani Uzay’ın ilk uydusu uzaya fırlatıldı! Günde 15 kez dünya turu atacak

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, dün akşam Türkiye saati ile 22.09'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.



Böylece Fergani Uzay tarafından yürütülen Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ilk adımı başarıyla atıldı.



Türkiye'nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d1, Rideshare Programı kapsamında Transporter-12 göreviyle uzaya taşındı.