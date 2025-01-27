Çinlilerin yapay zekası ChatGPT’yi resmen solladı! Apple kullanan herkes DeepSeek’i araştırıyor

Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek -R1, maliyet avantajı ve düşük çip kullanımıyla dikkat çekerek ChatGPT 'ye rakip oldu. Nvidia hisselerinin %10 değer kaybetmesine yol açan bu gelişme, küresel piyasalarda büyük bir etki yarattı.

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DEEPSEEK, YAPAY ZEKA RAKİPLERİNİ VE PİYASALARI SARSTI

Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek-R1, OpenAI'nin ChatGPT'siyle rekabet ederken, maliyet avantajı ve daha az çip kullanımıyla dikkat çekti. ChatGPT'nin 10.000 Nvidia GPU kullanırken benzer sonuçları sadece 2.000 GPU ile elde eden DeepSeek, Nvidia'nın hisselerinin %10 düşmesine neden oldu.

Nasdaq ve Avrupa teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıplarıyla toplamda 1 trilyon dolarlık piyasa değeri buharlaşma riskiyle karşı karşıya. Aynı zamanda, DeepSeek'in mobil uygulaması, ABD App Store'da ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

ABD'NİN LİDERLİĞİ SARSILDI MI?

DeepSeek'in hızlı yükselişi, ABD'nin yapay zeka teknolojisinde lider olduğuna dair yaygın inancın sorgulanmasına yol açtı. Özellikle uygulamanın 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirilen açık kaynaklı modeli, büyük bütçelere sahip rakiplerine kıyasla daha az harcama yaparak önemli bir başarı elde etti.