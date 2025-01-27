Çinlilerin yapay zekası ChatGPT’yi resmen solladı! Apple kullanan herkes DeepSeek’i araştırıyor

Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek-R1, maliyet avantajı ve düşük çip kullanımıyla dikkat çekerek ChatGPT'ye rakip oldu. Nvidia hisselerinin %10 değer kaybetmesine yol açan bu gelişme, küresel piyasalarda büyük bir etki yarattı.
Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek-R1, maliyet avantajı ve düşük çip kullanımıyla dikkat çekerek ChatGPT'ye rakip oldu. Nvidia hisselerinin %10 değer kaybetmesine yol açan bu gelişme, küresel piyasalarda büyük bir etki yarattı.
DEEPSEEK, YAPAY ZEKA RAKİPLERİNİ VE PİYASALARI SARSTI
Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek-R1, OpenAI'nin ChatGPT'siyle rekabet ederken, maliyet avantajı ve daha az çip kullanımıyla dikkat çekti. ChatGPT'nin 10.000 Nvidia GPU kullanırken benzer sonuçları sadece 2.000 GPU ile elde eden DeepSeek, Nvidia'nın hisselerinin %10 düşmesine neden oldu.
Nasdaq ve Avrupa teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıplarıyla toplamda 1 trilyon dolarlık piyasa değeri buharlaşma riskiyle karşı karşıya. Aynı zamanda, DeepSeek'in mobil uygulaması, ABD App Store'da ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.
DeepSeek'in hızlı yükselişi, ABD'nin yapay zeka teknolojisinde lider olduğuna dair yaygın inancın sorgulanmasına yol açtı. Özellikle uygulamanın 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirilen açık kaynaklı modeli, büyük bütçelere sahip rakiplerine kıyasla daha az harcama yaparak önemli bir başarı elde etti.
DeepSeek-R1 adı verilen modelin hizmete sunulmasıyla, şirket bu yeni teknolojinin matematik ve kodlama gibi karmaşık alanlarda OpenAI'nin en son modelleriyle eşit performans gösterdiğini iddia etti. Bu açıklama, yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirecek bir rekabetin sinyalini verdi.
ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışında, gelişmiş çipler büyük bir öneme sahip. Ancak ABD hükümeti, Çin'e gelişmiş çip satışına yönelik kısıtlamalarını 2021 yılından bu yana artırdı. Bu durum, Çinli şirketlerin daha yaratıcı ve maliyet açısından verimli çözümler geliştirmelerine yol açtı. DeepSeek'in başarısı, Çin'in bu engellere rağmen nasıl hızla ilerlediğini gözler önüne seriyor.
DeepSeek'in başarısını sağlayan temel unsurlardan biri, düşük maliyetle yüksek performans sunan açık kaynaklı modelidir. Şirket, sınırlı bir bütçeyle dahi dünya çapında rekabet edebilecek bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeyi başardı. Ayrıca DeepSeek, kullanıcılarına geniş bir yelpazede hizmet sunarak, pratik kullanım kolaylığı ve erişilebilirliğiyle dikkat çekti.
Çin'in DeepSeek gibi yenilikçi yapay zeka uygulamaları geliştirmesi, küresel teknolojik güç dengelerinde önemli değişimlere yol açabilir. Ancak ABD'nin çip kısıtlamaları ve ileri teknolojiye erişim engelleri, bu yarışın nasıl sonuçlanacağı konusunda belirleyici olacak gibi görünüyor.