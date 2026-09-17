Yapay zekâ sağlıkta ne kadar güvenilir? Uzmanlardan dikkat çeken kullanım uyarısı
Yapay zekâ artık sağlık sorularında da sıkça kullanılıyor. Op. Dr. Ahmet Özek, yapay zekânın doktora yardımcı olabileceğini ancak muayene ve tedavi kararlarında hekimin yerini alamayacağını vurguladı.
Sağlıkla ilgili merak ettiğimiz birçok sorunun yanıtını artık yapay zekâ uygulamalarında arıyoruz. MR sonuçlarından ultrason görüntülerine, kullanılan ilaçlardan ameliyat gerekliliğine kadar pek çok konuda yapay zekâdan fikir almaya çalışıyoruz.Peki yapay zekâ sağlık alanında ne kadar güvenilir?
Takvim Gazetesi'ne konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ahmet Özek, yapay zekânın sağlıkta önemli bir destek aracı olabileceğini ancak doktorun yerini alamayacağını vurguladı. Özek, "Yapay zekâ hastaya bilgi verebilir; ama hastayı muayene edemez. Yapay zekâdan uzak durmayın, onu doğru yerde kullanın." ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜR, HASTAYI DEĞERLENDİREMEZ
Yapay zekânın sağlık alanında gelecekte çok daha fazla kullanılacağını belirten Özek, MR, ultrason, tomografi ve röntgen gibi görüntüleme yöntemlerinde hekimlere destek sağlayabileceğini söyledi. Büyük miktardaki veriyi kısa sürede analiz edebilen yapay zekânın bazı hastalıkların erken fark edilmesine katkı sunabileceğini belirten Özek, görüntüyü tespit etmekle tıbbi değerlendirme yapmanın aynı şey olmadığını ifade etti.Özek, bu durumun ilaç kullanımı ve ameliyat kararları için de geçerli olduğunu dile getirdi.
KARARI DEĞİL, BİLGİYİ DESTEKLER
Hastaların doktorlarının verdiği ilaçları veya tedavi kararlarını yapay zekâya sorarak bilgi alabileceğini belirten Özek, ikinci bir hekim görüşü alınmasının da önemli olduğunu söyledi. Ancak yapay zekânın verdiği yanıtların tek başına tedavi kararını belirlememesi gerektiğine dikkat çeken Özek, şu uyarıda bulundu: "Yapay zekâ hastaya bilgi verebilir; ama hastayı muayene edemez, aldığı kararın sorumluluğunu bir hekim gibi üstlenemez."Özek, yapay zekânın doğru yerde kullanıldığında sağlık çalışanlarına önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.
GELECEKTE DOKTOR VE YAPAY ZEKÂ BİRLİKTELİĞİ
Gelecekte tartışmanın "Yapay zekâ mı, doktor mu?" şeklinde olmayacağını ifade eden Özek, asıl önemli konunun yapay zekâ ile hekimin nasıl daha güçlü çalışacağı olduğunu söyledi.Yapay zekânın büyük veri havuzlarını tarayabileceğini, görüntülerde dikkat edilmesi gereken noktaları gösterebileceğini ve hekimlerin karar süreçlerine destek olabileceğini belirten Özek, son kararın yine hekimde olması gerektiğini vurguladı.Özek, "Sağlıkta yalnızca doğru cevabı bulmak yetmez. Doğru cevabı, doğru hastaya, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulamak gerekir. Ve bunun merkezinde hâlâ insan olmalıdır." dedi.