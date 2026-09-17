Sağlıkla ilgili merak ettiğimiz birçok sorunun yanıtını artık yapay zekâ uygulamalarında arıyoruz. MR sonuçlarından ultrason görüntülerine, kullanılan ilaçlardan ameliyat gerekliliğine kadar pek çok konuda yapay zekâdan fikir almaya çalışıyoruz.Peki yapay zekâ sağlık alanında ne kadar güvenilir?

Takvim Gazetesi'ne konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ahmet Özek, yapay zekânın sağlıkta önemli bir destek aracı olabileceğini ancak doktorun yerini alamayacağını vurguladı. Özek, "Yapay zekâ hastaya bilgi verebilir; ama hastayı muayene edemez. Yapay zekâdan uzak durmayın, onu doğru yerde kullanın." ifadelerini kullandı.