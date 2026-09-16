ChatGPT'nin sohbet düzeni değişiyor. Free ve Go planlarını kullananların karşısına reklam çıkabilecek; Plus, Pro, Enterprise, Business ve Education planlarında ise reklamsız deneyim sürecek. Reklamlar, ChatGPT'nin yanıtlarıyla birbirine karışmadan açıkça etiketlenecek.

REKLAM GÖSTERİLEBİLİR Free ve Go REKLAMSIZ Plus, Pro, Enterprise, İş ve Eğitim

GEÇMİŞ SOHBETLER DIŞARIDA KALACAK

Hangi reklamın gösterileceği, ilk aşamada geçmiş sohbetlere göre belirlenmeyecek. Bunun yerine o anki sohbetin konusu, genel konum ve cihaz türü gibi sınırlı bağlamsal bilgiler dikkate alınacak.

ChatGPT'nin belleğinde tutulan kayıtlar da reklam seçiminin dışında tutulacak. Böylece daha önce konuşulanlar, reklamların belirlenmesinde kullanılmayacak.