ChatGPT'de reklam dönemi: Free ve Go aboneliklerinde reklam gösterilebilecek
ChatGPT’de reklamların devreye girmesiyle birlikte, platformun kullanıcıyla kurduğu ilişkinin sınırları da yeniden çiziliyor. Şirket, sohbetlerin gizli kalacağını ve reklamların yapay zekânın verdiği yanıtları etkilemeyeceğini vurguluyor.
ChatGPT'nin sohbet düzeni değişiyor. Free ve Go planlarını kullananların karşısına reklam çıkabilecek; Plus, Pro, Enterprise, Business ve Education planlarında ise reklamsız deneyim sürecek. Reklamlar, ChatGPT'nin yanıtlarıyla birbirine karışmadan açıkça etiketlenecek.
GEÇMİŞ SOHBETLER DIŞARIDA KALACAK
Hangi reklamın gösterileceği, ilk aşamada geçmiş sohbetlere göre belirlenmeyecek. Bunun yerine o anki sohbetin konusu, genel konum ve cihaz türü gibi sınırlı bağlamsal bilgiler dikkate alınacak.
ChatGPT'nin belleğinde tutulan kayıtlar da reklam seçiminin dışında tutulacak. Böylece daha önce konuşulanlar, reklamların belirlenmesinde kullanılmayacak.
CHATGPT YANITLARI AYRI KALACAK
Reklamların, ChatGPT'nin verdiği yanıtları etkilemeyeceği belirtiliyor. Bir reklamın görünmesi, yanıtın içeriğini değiştirmeyecek; reklam ile yanıt görsel olarak ayrı kalacak.
REKLAMVERENLER TOPLU VERİ GÖRECEK
Bir reklamın görülmesi ya da onunla etkileşime girilmesi, reklamların etkisini ölçmek ve geliştirmek için kullanılacak. Reklamverenlere ise yalnızca toplam görüntülenme veya tıklanma sayısı gibi genel performans bilgileri verilecek.
Sohbetler, sohbet geçmişi, bellek kayıtları ve kişisel bilgiler reklamverenlerin erişimine açılmayacak.
DEĞİŞİKLİK E-POSTAYLA BİLDİRİLDİ
Bu çerçeve, OpenAI'nin ChatGPT kullanıcılarına gönderdiği e-postada paylaşıldı.
Şirket, reklamların işleyişi, reklamsız seçenekler ve gizlilik kontrollerine ilişkin bilgilerin güncellenen gizlilik politikası ile yardım sayfalarında yer aldığını bildirdi.
(Haberde yer alan görseller DepoPhotos'a aittir.)