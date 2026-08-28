Yapay zeka okuryazarlığında yeni dönem: Seviye e-Devlet’ten ölçülecek

2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında yürütülecek Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı ise yalnızca çevrim içi eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Program çerçevesinde 81 ilde yüz yüze atölyeler düzenlenmesi, iki yıl içerisinde en az 5 milyon kişiye ulaşılması ve yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımına ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka okuryazarlığının temel dijital beceriler arasında yaygınlaştırılması hedefleniyor. (Görsel: AA)

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPAY ZEKA TESTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yapay zeka alanındaki bilgi seviyelerini belirleyebilecekleri bir değerlendirme sistemi geliştirilecek.

e-Devlet'e entegre edilmesi planlanan sistem, kullanıcıların yapay zeka okuryazarlık seviyesini ortaya koyacak. Değerlendirme sonrasında kişiler, mevcut bilgi birikimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun eğitimlere yönlendirilecek.

Bu yöntemle vatandaşların başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar kendi bilgi düzeylerine uygun bir öğrenme sürecine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler ücretsiz olacak Değerlendirme sistemiyle birlikte Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı da devreye alınacak. Herhangi bir teknik bilgi veya uzmanlık şartı aranmadan katılım sağlanabilecek eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

Program kapsamında çevrim içi eğitim içeriklerinin yanı sıra uygulamalı yüz yüze atölyeler de düzenlenecek. Eğitimlere başta e-Devlet ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmak üzere mevcut dijital platformlardan ulaşılabilecek.

Yüz yüze çalışmaların ise halk kütüphaneleri ve toplum merkezleri gibi farklı noktalarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARDAN İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARA KADAR GENİŞ KİTLE HEDEFLENİYOR

Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı ile toplumun farklı yaş ve meslek gruplarına ulaşılması hedefleniyor. Çocuklar, gençler, çalışanlar ve ileri yaştaki vatandaşların yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra oluşturabileceği riskler konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor.

Eğitimlerde, yapay zeka araçlarının günlük hayatta güvenli, bilinçli, sorumlu ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca farkındalık çalışmalarının yıl boyunca sürdürülebilmesi için her yıl "Ulusal Yapay Zeka Haftası" düzenlenmesi öngörülüyor.

Eğitimlerde yapay zekanın günlük yaşamda kullanım alanlarına da yer verilecek.

İKİ YILDA 5 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Program kapsamında düzenlenecek eğitim ve atölyelerin Türkiye'nin tamamına yayılması planlanıyor.

İlk yıl yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın eğitimlere katılması hedeflenirken, programın ikinci yılının sonunda toplamda en az 5 milyon kişiye ulaşılması öngörülüyor.

Çevrim içi içeriklerle daha geniş bir kitleye erişilmesi, yüz yüze atölyelerle ise katılımcıların yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak deneyimlemesi hedefleniyor.

Yapay zeka alanında uzman insan kaynağı da geliştirilecek Çalışmalar yalnızca toplumun yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik olmayacak. Türkiye'nin bu alandaki nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi için uzmanlık ve mesleki gelişim programları da uygulanacak.

Bu kapsamda 2027 yılı sonuna kadar 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanının yetiştirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin mikroyeterlik ve sektörel sertifika programlarını tamamlaması planlanıyor.

Böylece bir yandan toplum genelinde yapay zeka konusunda farkındalık oluşturulurken diğer yandan Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerini geliştirecek ve farklı sektörlerde uygulayabilecek insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.