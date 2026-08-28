GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor

PlayStation 5 üzerinden alınan tamamen oyun içi görüntülerden oluşan "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", oyunun dünyasına dair daha uzun bir bakış sunuyor. Videonun gün içinde YouTube'da da yayınlanması bekleniyor.

Netflix'in duyurusuna göre video, dünya genelindeki tüm Netflix abonelerinin erişimine açıldı. Yeni yapım, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı ve etkileyici dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı