GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor
Grand Theft Auto VI (GTA 6) için merakla beklenen genişletilmiş fragman Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. 19 Kasım'da çıkış yapacak olan dev yapım için ön sipariş süreci de resmen başladı.
Grand Theft Auto VI'nın merakla beklenen yeni fragmanı Netflix'te yayınlandı.
PlayStation 5 üzerinden alınan tamamen oyun içi görüntülerden oluşan "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", oyunun dünyasına dair daha uzun bir bakış sunuyor. Videonun gün içinde YouTube'da da yayınlanması bekleniyor.
Netflix'in duyurusuna göre video, dünya genelindeki tüm Netflix abonelerinin erişimine açıldı. Yeni yapım, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı ve etkileyici dönüşümünü gözler önüne seriyor.Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı
Grand Theft Auto VI, GTA V'nin çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluşacak. Oyunda Jason ve Lucia, ters giden bir soygunun ardından Leonida eyaletine yayılan büyük bir suç komplosunun ortasında kalıyor. İkili, hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorunda.
Grand Theft Auto VI'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım'da çıkması planlanıyor. Oyun için ön sipariş süreci de başladı.