CANLI YAYIN
Geri

GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor

Grand Theft Auto VI (GTA 6) için merakla beklenen genişletilmiş fragman Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu. 19 Kasım'da çıkış yapacak olan dev yapım için ön sipariş süreci de resmen başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor

Grand Theft Auto VI'nın merakla beklenen yeni fragmanı Netflix'te yayınlandı.

GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor-2

PlayStation 5 üzerinden alınan tamamen oyun içi görüntülerden oluşan "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", oyunun dünyasına dair daha uzun bir bakış sunuyor. Videonun gün içinde YouTube'da da yayınlanması bekleniyor.

GRAND THEFT AUTO VI
Netflix'te yayınlandı
Yeni fragman
Gün içinde YouTube'da da yayınlanması bekleniyor.
Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor.

GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor-3

Netflix'in duyurusuna göre video, dünya genelindeki tüm Netflix abonelerinin erişimine açıldı. Yeni yapım, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı ve etkileyici dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Video Oynatma İkonu Oyun içi görüntülerle GTA 6 tanıtımı yayınlandı

Fragmanın gün içerisinde Youtube üzerinden de yayınlanması bekleniyor. | Görsel: rockstargames.comFragmanın gün içerisinde Youtube üzerinden de yayınlanması bekleniyor. | Görsel: rockstargames.com

Grand Theft Auto VI, GTA V'nin çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluşacak. Oyunda Jason ve Lucia, ters giden bir soygunun ardından Leonida eyaletine yayılan büyük bir suç komplosunun ortasında kalıyor. İkili, hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorunda.

ÇIKIŞ TARİHİ
19 Kasım
Grand Theft Auto VI, GTA V'nin çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluşacak.
PlayStation 5
Xbox Series X|S

GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor-5

Grand Theft Auto VI'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım'da çıkması planlanıyor. Oyun için ön sipariş süreci de başladı.

GTA 6 fragmanı yayınlandı: Tamamen oyun içi görüntülerden oluşuyor-6

Çocuklar, öğrenciler ve yetişkinler için aynı tablet modeli uygun mu?
SONRAKİ HABER

Çocuklar, öğrenciler ve yetişkinler için aynı tablet modeli uygun mu?
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler