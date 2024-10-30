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Yapay zeka kullanıma hazır! Sıra deneyime geliyor

Windows ve macOS, yapay zeka (AI) entegrasyonunu giderek artırıyor, ancak henüz tüm cihazlarda yerleşik bir AI desteği sunulmuyor. İşletim sistemlerinde yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor...

Timur Sırt Timur Sırt
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Yapay zeka kullanıma hazır! Sıra deneyime geliyor

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Üretici yapay zeka uygulamaları tüm dünyada milyonlarca kullanıcıdan büyük ilgi gördü. Şimdi tüm donanım üreticileri yapay zekayı fark yaratmak için kullanıyor. Ancak bunların tümünün bebek adımları olduğunu söyleyelim. Satın aldığınız cihazlara entegre olmasa internet tarayıcı ve uygulama ile üretici yapay zeka çözümlerini kullanabilirsiniz. Ancak kullanıma sunulan uygulamalar arama işlemini hızlandırma ve kişiselleştirme olanakları sunuyor.

MİCROSOFT'UN BULUT MİRASI
Open AI'ın Chat GPT uygulaması bugünlere Microsoft Azure kredileriyle geldi. Bu yüzden entegrasyonu ilk tamamlayanın Microsoft olması doğal. Ancak tümüyle hazır demek mümkün değil. Microsoft, Windows 11'e yapay zeka özellikleri ekledi, özellikle de Bing AI Chat gibi araçlarla entegrasyonu artırdı. Ayrıca, Windows Copilot adında bir yapay zeka asistanı bulunuyor. Bu özellikler daha çok çevrimiçi bir yapıya sahip ve kullanıcıdan internet bağlantısı gerektiriyor.

APPLE'IN BAŞLANGIÇ ADIMI
Apple, AI özelliklerini sistem genelinde kullanmaya başladı, özellikle Siri, sesli komut işleme, fotoğraf düzenleme, yüz tanıma ve fotoğraflarda nesne algılama gibi alanlarda yapay zekadan yararlanıyor. macOS'un yerleşik yapay zeka özellikleri çoğunlukla medya düzenleme ve verimlilikle sınırlı. Apple, iPadOS'te daha akıllı fotoğraf düzenleme, yüz tanıma, metin tanıma gibi AI özelliklerini sunuyor. Ayrıca, Scribble gibi özelliklerle el yazısı tanıma işlevleri de var. iPadOS, AI'yı daha çok yaratıcı ve verimlilik araçlarında kullanıyor. Ancak, cihazların tümünde yapay zeka teknolojileri ile ilgili kapsamlı bir donanım gereksinimi var, bu nedenle AI özellikleri her cihazda aynı performansı göstermeyebiliyor. Microsoft ve Apple'ın AI entegrasyonları şu anda sınırlı alanlarda kullanıma hazır durumda, ancak giderek daha fazla özelliğin cihazlarla birlikte sunulması bekleniyor.

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