30 bin TL’nin altında alınabilecek en iyi telefonlar: Pil kapasitesi, şarj hızı, yüksek işlemci gücü...

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Güçlü kamera özellikleri ile öne çıkan telefonlar

Samsung Galaxy S24 FE

Cihaz, video performansı ve ekran kalitesiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu modelin tek dezavantajı ise rakiplerine göre daha düşük pil kapasitesi ve şarj hızına sahip olması.