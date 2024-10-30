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30 bin TL'nin altında alınabilecek en iyi telefonlar: Pil kapasitesi, şarj hızı, yüksek işlemci gücü...

Akıllı telefon piyasasında fiyatlar her geçen gün değişiyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip onlarca model arasından uygun fiyatlı alınabilecek en iyi seçenekler araştırılıyor. İşte 30.000 TL altı bütçeyle alınabilecek en iyi performanslı telefonlar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:40
30 bin TL’nin altında alınabilecek en iyi telefonlar: Pil kapasitesi, şarj hızı, yüksek işlemci gücü...

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Akıllı telefon pazarında fiyatlar sürekli artarken vatandaşlar 30.000 TL altında satın alınabilecek yüksek performanslı modelleri araştırıyor. Peki bu bütçe aralığında alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Güçlü kamera özellikleri ile öne çıkan telefonlar

Samsung Galaxy S24 FE

Cihaz, video performansı ve ekran kalitesiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu modelin tek dezavantajı ise rakiplerine göre daha düşük pil kapasitesi ve şarj hızına sahip olması.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Xiaomi 14T

Cihaz, güçlü donanım özellikleriyle oyun severler için ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek ekran yenileme hızına sahip bu model, Leica ortaklığıyla geliştirilen üçlü kamera sistemiyle hem gündüz hem de gece çekimlerinde harikulade sonuçlar sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fiyat - performans açısından başarılı telefonlar

Realme 12 Pro Plus

Cihaz, güçlü zoom özelliği ve şık tasarımıyla kullanıcılarından yüksek puan alıyor. Bu model, fotoğraf çekiminde başarılı performans gösteriyor. Ancak video çekim olanakları bazı rakiplerinin gerisinde kalıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Poco F6

Cihaz, yüksek işlemci gücü ve geniş ekranıyla fiyat-performans kategorisinde önemli bir konumda yer alıyor. Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği cihazı kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Honor 200 Pro

Cihaz, güçlü donanımı ve hızlı şarj teknolojisiyle uzun kullanım süresi sunuyor. Yüksek ekran kalitesi ve etkileyici pil kapasitesiyle öne çıkan bu model, kamera performansıyla da kullanıcılarından artı puan almayı başarıyor.

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