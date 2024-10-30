30 bin TL’nin altında alınabilecek en iyi telefonlar: Pil kapasitesi, şarj hızı, yüksek işlemci gücü...

Akıllı telefon pazarında fiyatlar sürekli artarken vatandaşlar 30.000 TL altında satın alınabilecek yüksek performanslı modelleri araştırıyor. Peki bu bütçe aralığında alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...
Akıllı telefon pazarında fiyatlar sürekli artarken vatandaşlar 30.000 TL altında satın alınabilecek yüksek performanslı modelleri araştırıyor. Peki bu bütçe aralığında alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...
Güçlü kamera özellikleri ile öne çıkan telefonlar
Samsung Galaxy S24 FE
Cihaz, video performansı ve ekran kalitesiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu modelin tek dezavantajı ise rakiplerine göre daha düşük pil kapasitesi ve şarj hızına sahip olması.
Xiaomi 14T
Cihaz, güçlü donanım özellikleriyle oyun severler için ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek ekran yenileme hızına sahip bu model, Leica ortaklığıyla geliştirilen üçlü kamera sistemiyle hem gündüz hem de gece çekimlerinde harikulade sonuçlar sunuyor.
Fiyat - performans açısından başarılı telefonlar
Realme 12 Pro Plus
Cihaz, güçlü zoom özelliği ve şık tasarımıyla kullanıcılarından yüksek puan alıyor. Bu model, fotoğraf çekiminde başarılı performans gösteriyor. Ancak video çekim olanakları bazı rakiplerinin gerisinde kalıyor.
Poco F6
Cihaz, yüksek işlemci gücü ve geniş ekranıyla fiyat-performans kategorisinde önemli bir konumda yer alıyor. Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği cihazı kesintisiz kullanım imkanı sunuyor.
Honor 200 Pro
Cihaz, güçlü donanımı ve hızlı şarj teknolojisiyle uzun kullanım süresi sunuyor. Yüksek ekran kalitesi ve etkileyici pil kapasitesiyle öne çıkan bu model, kamera performansıyla da kullanıcılarından artı puan almayı başarıyor.