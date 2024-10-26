Türk Devletleri Teşkilatı’ndan dikkat çeken ortak uydu açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerle birçok alanda işbirliği çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ömüraliyev, "Bu toplantı, teknoloji ve inovasyon açısından Türk dünyası için tarihi bir toplantıdır." dedi.

Ömüraliyev, TDT bünyesinde iç işlerinden dış politikaya, kültürden spora, gençlik projelerinden bilim ve teknolojiye 35'in üzerinde çalışma platformunun mevcut olduğunu belirterek, "Bu nedenle, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ilk kez bir toplantı düzenledik. Üye ülkeler ve gözlemcilerimizin katılımıyla önemli kararlar alındı. Toplantı sonunda kabul edilen bildirge doğrultusunda belirlenen eylem planlarını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.