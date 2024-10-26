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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dikkat çeken ortak uydu açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın Türk dünyasının bilim ve teknoloji alanındaki gelişimi için kritik bir adım olduğunu belirtti. İstanbul'da düzenlenen toplantının ardından  konuşan Ömüraliyev, gelecekte ortak projelerle bu alanlarda güçlü işbirliği kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 19:20 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 19:20
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan dikkat çeken ortak uydu açıklaması

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Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerle birçok alanda işbirliği çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ömüraliyev, "Bu toplantı, teknoloji ve inovasyon açısından Türk dünyası için tarihi bir toplantıdır." dedi.

Ömüraliyev, TDT bünyesinde iç işlerinden dış politikaya, kültürden spora, gençlik projelerinden bilim ve teknolojiye 35'in üzerinde çalışma platformunun mevcut olduğunu belirterek, "Bu nedenle, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ilk kez bir toplantı düzenledik. Üye ülkeler ve gözlemcilerimizin katılımıyla önemli kararlar alındı. Toplantı sonunda kabul edilen bildirge doğrultusunda belirlenen eylem planlarını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (Fotoğraf: AA)Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (Fotoğraf: AA)

"TÜRK DÜNYASINA "ORTAK UYDU PROJESİ"

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, toplantıda alınan kararların Türk dünyası için uzun vadeli projelerin başlangıcı niteliğinde olduğunu belirtti. Ömüraliyev, bildirgede uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliğine yönelik adımlar atılacağını dile getirdi.

Ömüraliyev, "Ortak uydu projesi üzerinde iki yıldır çalışıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın uyduları bulunuyor. Diğer Türk devletleriyle birlikte bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle tüm Türk dünyası için bir uydu geliştirmeyi amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (Fotoğraf: AA)Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (Fotoğraf: AA)

"TÜRK DEVLETLERİ BİLGİ VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk devletleri arasında bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 9 Ekim'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT Dijital Forumu'nun bu bağlamda önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Ömüraliyev, forumda alınan kararların bu toplantıda da ele alındığını belirterek, "Bişkek Zirvesi'nde bilim ve teknoloji alanında işbirliğini geliştirmek adına önemli adımlar attık. Alınan kararları, bundan sonra uygulamaya koymayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı yapıldı (Fotoğraf: AA))İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı yapıldı (Fotoğraf: AA))

TOPLANTIYA TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılmıştı.

Toplantı kapsamında bildirge de imzalanmıştı.

İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı yapıldı (Fotoğraf: AA))İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı yapıldı (Fotoğraf: AA))

Türk Devletleri Teşkilatı, aldığı kararlarla, üye ülkelerin bilim ve teknoloji alanında yakın işbirliği ve bilgi paylaşımı ile bölgesel kalkınma ve dijital dönüşüme önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

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