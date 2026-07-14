Yapay zeka film yarışması başvuruları başladı: Büyük ödül 450 bin TL

Üniversite öğrencileri ve mezunlara açık olan yarışmada başvurular 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilirken, finalistler Google'ın Gemini ve Veo 3 araçlarını kullanarak projelerini tamamlayacak.

Başvurular 25 Temmuz'da sona erecek. (Görsel: AA)

BAŞVURULAR 25 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Anadolu Ajansı (AA) ve Google Gemini iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Film Yarışması" için başvurular alınmaya başladı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya katılmak isteyen adaylar, proje önerilerini 25 Temmuz tarihine kadar çevrim içi olarak iletebilecek.

Yarışma, üretken yapay zeka teknolojilerinin sinema ve yaratıcı sektörlerde kullanımını teşvik etmeyi, aynı zamanda genç yeteneklerin bu alandaki üretim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

BU YILIN TEMASI "YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN FAKTÖRÜ"

Organizasyonun bu yıl belirlenen teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" oldu. Katılımcılardan, yapay zekayı insanın yerine geçen değil, insanın üretkenliğini ve yeteneklerini güçlendiren bir teknoloji olarak ele almaları bekleniyor.

Projelerde etik değerlere vurgu yapılması, teknolojinin toplum yararına kullanımının öne çıkarılması ve Türk kültürüne ait unsurların yapay zeka aracılığıyla yaratıcı biçimde işlenmesi değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Yarışma TEKNOFEST kapsamında düzenleniyor. (Görsel: AA)

FİNALİSTLER GEMİNİ VE VEO 3 İLE FİLM HAZIRLAYACAK

Yarışma üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk değerlendirme sürecini başarıyla geçen ekipler, Google tarafından düzenlenecek çevrim içi eğitim programına katılacak.

Eğitimin ardından finalistlere Google tarafından kullanım kredisi sağlanacak. Takımlar, bu destek sayesinde Gemini ve Veo 3 üretken yapay zeka araçlarını kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler hazırlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Yarışmaya, Türkiye'de veya yurt dışında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile üniversite mezunları katılabilecek. Başvurular bireysel olarak yapılabileceği gibi en fazla dört kişiden oluşan ekiplerle de gerçekleştirilebilecek. Takımlar ayrıca bir danışman belirleyebilecek.

Başvuru işlemleri ve sinopsis teslimi, 25 Temmuz'a kadar www.t3kys.com üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Ön elemeyi geçen ekipler 4 Ağustos'ta açıklanacak. Final filmlerinin teslimi için son tarih ise 25 Ağustos olarak belirlendi.

Filmler 2 ila 5 dakika uzunluğunda olacak. (Görsel: AA)

TOPLAM 450 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışmada birinci olan takım 180 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 120 bin lira ödülün sahibi olacak. Bunun yanı sıra, görsel tasarım ve yaratıcılık açısından öne çıkan bir projeye "En İyi Film Afişi Ödülü" verilecek.

TELİF KURALLARINA DİKKAT EDİLECEK

Final aşamasında teslim edilecek kısa filmlerde kullanılan tüm görsel, işitsel ve metinsel içeriklerin telif hakkı ihlali içermemesi gerekiyor. Ayrıca eserlerde yer alan tüm içeriklerin yalnızca Google'ın üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş olması yarışmanın temel şartları arasında bulunuyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji